Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL) – Le Trophée PERL récompense un casque intelligent La toute jeune entreprise Bearmind a séduit le jury avec un dispositif qui équipe déjà les joueurs du LHC en anticipant les risques de lésions cérébrales. Alain Detraz

Mathieu Falbriard, Tom Bertrand, Michael Blackburn, Pierre Correfey, vainqueurs du Prix Perl 2023, mercredi 3 mai 2022. ARC Jean-Bernard Sieber Agence de presse ARC

La soirée de remise du prix PERL 2023 a réuni quelque 200 invités au Palais de Beaulieu ce mercredi pour découvrir les cinq entreprises innovantes primées par les 27 communes de Lausanne Région. Depuis 2003, ce concours permet de mettre en avant des projets entrepreneuriaux dans les 27 communes membres de la région. Cette année, le jury présidé par le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, a sélectionné 37 candidatures. C’est une jeune société, née à l’EPFL, qui a emporté le Trophée Lausanne Région, doté de 50’000 fr., avec le développement de capteurs équipant notamment les casques des joueurs de hockey.

Basée à Écublens, Bearmind SA a séduit le jury avec ses capteurs intégrés aux casques de sportifs. Ceux-ci permettent en effet d’anticiper les risques de lésions cérébrales. Les hockeyeurs sont particulièrement concernés par ces risques. Après avoir équipé les joueurs du LHC et ceux du HC Ajoie au cours de cette saison, l’entreprise compte bien convaincre d’autres équipes pour la saison prochaine afin de préparer son produit innovant à la traversée de l’Atlantique, vers les sports américains.

À Lausanne, Wepot a reçu le Prix Coup de Cœur du Jury, doté de 10’000 fr. Cette entreprise née à l’UNIL propose des pots en argile poreux et enterrés, qui permettent un arrosage responsable, appelés ollas. En innovant le procédé de fabrication de cet objet à la longue tradition, l’entreprise connaît déjà un certain succès.

Du solaire à la bio-cimentation

Les trois autres entreprises primées par le jury ont reçu le Prix de l’innovation, doté de 10’000 fr. chacun. Medusoil SA, basée à Écublens, a développé une solution de bio-stabilisation pour renforcer les sols avant construction, plus écologique et moins énergivore que les procédés usuels. Readily3D SA, basée à Écublens, a mis au point une technologie d’impression 3D volumétrique permettant de créer des modèles de tissus bio-imprimés pour tester de nouveaux médicaments sans recourir aux expériences sur les animaux. Enfin, Solaxer Sàrl, basée à Lausanne, a développé des récepteurs innovants pour le marché de la chaleur solaire, réduisant les coûts de production et de maintenance tout en offrant une meilleure performance énergétique.

Ces cinq entreprises étaient également au coude à coude pour emporter le Prix du public, doté lui aussi de 10’000 fr. Décerné par les invités de cette soirée de gala, ainsi que par les votes réunis au moyen des réseaux sociaux, ce prix a été attribué au système d’irrigation proposé par Wepot, avec 38% des voix.

