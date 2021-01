Élections communales 2021 – Le trublion Weisskopf brigue la Municipalité à Nyon Après une première tentative en 2016, Raphaël Weisskopf se lance de nouveau dans la course cette année. Il a déposé une liste jeudi matin. Raphaël Ebinger

Raphaël Weisskopf avait fait un bon score en 2016 en étant le porte-parole des antifeux à Nyon. Vanessa Cardoso/Archives

Le bricoleur indépendant et trublion nyonnais Raphaël Weisskopf entre en campagne pour la Municipalité de Nyon. Il se relance dans la course «pour faire entendre la voix des Nyonnais.es qui ne s’identifient pas ou plus aux partis établis», affirme-t-il dans un communiqué.

En 2016, il avait déjà tenté sa chance. Il avait fait un score très honorable en obtenant 13,98% des voix au premier tour et 14,47% au second. À l’époque, il surfait toutefois sur la contestation très forte en ville concernant la politique de mobilité des autorités en place. Il avait été un des meneurs contre la pose de feux de circulation sur le réseau routier urbain.

Cette année, Raphaël Weisskopf joue sur ces combats passés qui lui ont valu il est vrai une certaine notoriété. Il entend ainsi être à l’écoute de la population. Son programme met la priorité sur la coordination de la mobilité douce, la création d’un esprit collectif nyonnais, la récupération des objets voués à la déchetterie et la mise en valeur des compétences artisanales des différentes entreprises de la place.

Onze candidats déclarés

Sa liste se nomme «Nyon pour tous». Raphaël Weisskopf est le seul nom qui y figure. Il rejoint en outre 11 autres candidats déclarés: Roxane Faraut Linares (PLR), Maurice Gay (PLR), Claude Uldry (Parti des Indépendants), Vincent Hacker (Vert’libéral) et Sacha Soldini (UDC) pour l’entente de centre droite, Daniel Rossellat (indépendant), Stéphanie Schmutz (PS), Alexandre Démétriadès (PS), Élise Buckle (Les Vert.e.s) et Pierre Wahlen (Les Vert.e.s) pour la plateforme de gauche, ainsi que Tefik Rashiti pour le Centre.