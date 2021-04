Élections communales à Bex – Le truel devient duel dans la Cité du sel Distancé dimanche, l’ex-député Pierre-Yves Rapaz renonce à se présenter au 2e tour. Le socialiste Alberto Cherubini et Daniel Hediger restent en lice. David Genillard

Le truel devient duel dans la Cité du sel. Chantal Dervey

La «surprise du chef» promise dimanche par Pierre-Yves Rapaz n’en aura pas vraiment été une: à la traîne au sortir du premier tour avec 373 bulletins de retard, le candidat PAI se retire de la course à la syndicature. Dans un communiqué, l’ancien député UDC explique «avoir obtenu certaines garanties de la part des groupes apparentés lors du deuxième tour à la Municipalité. Compte tenu de mes années d’expérience politique, je peux vous assurer qu’il est difficile d’être seul contre tous.»

Joint au téléphone, le Bellerin précise la teneur de ces garanties, qui portent notamment sur la répartition future des dicastères. «La volonté de travailler dans la continuité, de ne pas tout réinventer a été annoncée.»

Duel Cherubini-Hediger

Le match pour la syndicature se jouera donc entre Alberto Cherubini (PS) et Daniel Hediger (Avançons-Ouverture). Le candidat de centre-droit a terminé en tête aux premier et deuxième tours des municipales, mais c’est le socialiste qui a obtenu le meilleur score dimanche (904 bulletins contre 807 à son dauphin), bénéficiant de la dispersion des voix entre les deux candidats de droite. La probabilité est forte que Daniel Hediger rallie une bonne part des 531 électeurs de Pierre-Yves Rapaz et s’adjuge ainsi la victoire.

Bien qu’apparenté à la liste Avançons-Ouverture au second tour des municipales, ce dernier ne fait aucune recommandation, appelant les Bellerins à donner leur voix «à celui que vous jugerez le plus apte au poste».

Suspens à Aigle, élection tacite à Jongny Afficher plus À Aigle, le suspens reste entier: séparés par 27 voix, le PLR Grégory Devaud et Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne) brigueront tous deux le fauteuil de Frédéric Borloz, le 16 mai. Il n’y aura en revanche pas de 2e tour à Jongny: Céline Murisier et Jean-Luc Sansonnens ont choisi de jeter l’éponge mardi. En tête dimanche avec 208 suffrages (il lui en a manqué 25 pour passer l’épaule dès le premier tour), Nicole Pointet est élue tacitement.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.