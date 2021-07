[14/42] À Vaud l’eau - Le tsunami lacustre, un danger non négligeable

La montagne a «mugi» soixante jours Afficher plus

Avant que Stéphanie Girardclos et Katrina Kremer ne carottent le fond du Léman pour comprendre quel mécanisme géologique fut à l’œuvre en 563, diverses théories avaient cours, certaines datant d’avant le XXe siècle. Toutes tentaient d’expliquer la catastrophe telle qu’elle a été rapportée en latin par les évêques Marius d’Avenches, dans une Chronique et Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, tous deux contemporains de l’événement. S’ils n’en ont pas été des témoins directs, les deux dignitaires ecclésiastiques en font chacun des récits qui nous sont miraculeusement parvenus grâce au travail des copistes médiévaux. Marius décrit ainsi la catastrophe: «En cette année, l’imposante montagne de Tauredunum, dans le territoire du Valais, se précipita si subitement qu’elle engloutit un fort qui était proche, ainsi que des villages avec tous leurs habitants; et elle agita tellement le lac qui, long de 60 milles et large de 20 milles, sortant de ses deux rives dévasta de très anciens villages avec hommes et troupeaux; il détruisit même beaucoup de lieux saints avec leurs desservants et il enleva avec furie le pont de Genève, des moulins et des hommes, et étant entré dans la cité de Genève, il y fit périr plusieurs personnes.»

Grégoire de Tours est quant à lui un peu plus prolixe: «Alors il apparut un grand prodige au fort du Tauredunum, qui était situé au-dessus du Rhône, dans la montagne. Après avoir fait entendre pendant plus de soixante jours une espèce de mugissement, cette montagne se détachant et se séparant d’un autre mont contigu, se précipita dans le fleuve avec les hommes, les églises, les richesses et les maisons, et, lui barrant le passage entre ses rives qu’elle obstruait, refoula ses eaux en arrière; car cette région était enfermée de part et d’autre par les montagnes, du défilé desquelles s’échappe le torrent. Alors, inondant la partie supérieure, ce dernier recouvrit et détruisit tout ce qui était sur les rives. Puis l’eau accumulée, se précipitant dans la partie inférieure, surprit inopinément les habitants, comme elle l’avait fait plus haut, les tua, renversa les maisons, détruisit les animaux; et elle emporta et entraîna tout ce qui se trouvait sur ces rivages, jusqu’à la cité de Genève, par suite de cette subite et violente inondation. Il est rapporté que là l’eau s’amoncela de telle façon qu’elle entra dans ladite ville par-dessus les murs. (…)»