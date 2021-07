[7/42] À Vaud l’eau – Le turbo hydroélectrique vaudois, ce géant invisible, attend son heure La centrale Hongrin-Léman, capable d’alimenter 300’000 ménages en énergie de pointe, prend de l’importance avec l’essor du solaire et de l’éolien. Claude Beda

La nouvelle centrale souterraine de Veytaux II a permis de doubler la puissance de l’usine. Ici, les installations du cinquième sous-sol, le plus bas, situé à 20 mètres sous le niveau du Léman. Chantal Dervey

C’est d’ici que le Léman contribue à réguler la demande d’énergie électrique en Suisse. Trésor d’ingéniosité caché dans la montagne en face du château de Chillon, l’usine de pompage-turbinage de Veytaux prend de l’importance avec l’essor du solaire et de l’éolien, dont la production, liée à la météo, est intermittente.

Lire aussi: Approvisionnement énergétique: comment Berne veut éviter le black-out

«Lorsqu’il n’y a plus de vent et de soleil, nous sommes là. Notre installation est une gigantesque batterie.» Nicolas Rouge, directeur des Forces motrices Hongrin-Léman

Ce grand turbo hydroélectrique pouvant alimenter 300’000 ménages en énergie de pointe attend son heure: «Lorsqu’il n’y a plus de vent et de soleil, nous sommes là, résume Nicolas Rouge, directeur des Forces motrices Hongrin-Léman (FMHL) . Notre installation peut être apparentée à une batterie géante constituant une véritable provision d’électricité injectable en tout temps dans le réseau. Un complément renouvelable idéal aux énergies éolienne et solaire, qui ne peuvent pas être stockées en grande quantité.»

Et cela grâce au barrage de l’Hongrin, 880 m plus haut, qui peut retenir au total 52 millions de m3 d’eau, soit dix jours de consommation d’électricité du canton de Vaud. De quoi peut-être éviter un black-out.

Nicolas Rouge, directeur des Forces motrices Hongrin-Léman, sur l’alternateur (la dynamo), qui se trouve au sommet de la gigantesque caverne de 57 m de haut abritant les machines de la nouvelle centrale de Veytaux II. Chantal Dervey En sous-sol, à une dizaine de mètres en dessous du niveau du Léman, coupleur mécanique et pompe permettent le passage de l’eau. Chantal Dervey Le barrage de l’Hongrin, qui alimente la centrale de Veytaux, retient au total 52 millions de m3 d’eau. Ce volume d’eau stocké représente 10 jours de consommation d’électricité dans le canton de Vaud. FMHL/Alpiq 1 / 11

Dans l’usine de Veytaux, tout est grand, volumineux ou massif. Là, une turbine Pelton pesant 8 tonnes. «Cinq injecteurs avec de l’eau arrivant à 400 km/h sont nécessaires pour la faire tourner», glisse Nicolas Rouge. Plus loin, un obturateur de 4 mètres de diamètre. Il s’agit d’un bouchon utilisé en cas d’entretien de la vanne à la sortie du barrage de l’Hongrin.

L’usine comprend la centrale de Veytaux I, construite en 1971, à laquelle a été ajoutée Veytaux II en 2017, lors du «chantier hydroélectrique vaudois du siècle». Le doublement de puissance a été réussi. L’installation, comprenant les quatre groupes de pompage-turbinage existants, ainsi que les deux nouveaux groupes de production, peut turbiner à une puissance maximale de 420 MW (avec une réserve de 60 MW lors d’entretiens), un quart de celle de la Grande-Dixence (VS).

Une «tour» de 170 m

Lors des travaux, 140’000 m3 de gravats ont été extraits pour créer l’énorme caverne souterraine de 57 m de haut qui abrite les nouvelles machines. C’est le tiers de ce qui a été sorti de terre lors de la construction du métro M2 ou une fois et demie le volume de la cathédrale de Lausanne.

Creusée entre Sonchaux et Taluse, à cheval sur les communes de Veytaux et de Villeneuve, la nouvelle cheminée d’équilibre n’est pas en reste. Si cet ouvrage s’élevait dans le ciel, ce serait la plus grande tour vaudoise. Avec sa hauteur de 170 m, elle pourrait compter 55 étages.

Ce puits vertical de 8 mètres de diamètre permet d’absorber les coups de bélier se produisant lors des arrêts et des démarrages de la centrale. Un phénomène de surpression que connaissent les particuliers lorsqu’ils rouvrent leur robinet après une coupure d’eau.

Le coût de ce chantier du siècle s’est élevé à 331 millions de francs, financés par Romande Énergie (41,14%), Alpiq, chargé de la gestion des FMHL (39,29%), Groupe E (13,14%) et la Ville de Lausanne (6,43%). Contraste saisissant avec les récurrentes levées de boucliers qui s’érigent contre les parcs éoliens, la mise à l’enquête de ces travaux d’envergure n’avait suscité aucune opposition. Comme si ce gigantesque aménagement allait devenir invisible.

Des prix cassés

L’originalité de l’installation de Veytaux consiste à turbiner l’eau du barrage de l’Hongrin lorsque les prix de l’électricité sont élevés. Et à pomper l’eau du Léman en période de faible consommation pour l’utiliser aux heures de pointe. Plus la différence entre ces deux tarifs est élevée, plus FMHL sera rentable.

Or, aujourd’hui, l’usine de Veytaux se trouve sur un marché aux prix cassés. «Nous sommes actuellement dans les chiffres rouges, concède le directeur des FMHL. Nous pompons la journée, alors que nous turbinons à midi et le soir. Mais le différentiel de prix et la quantité ne sont pas suffisants. Parfois, le week-end, on nous paie même le pompage pour garantir la sécurité du réseau électrique. De plus, nous avons subi un effet Covid-19. Mais cet aménagement a été construit pour plus de quatre-vingts ans. Les prix remonteront.»

La situation s’améliorerait si les décisions prises pour le climat et la promotion des énergies renouvelables se concrétisaient. Toute mesure qui renchérirait le CO₂ serait également favorable aux installations de pompage-turbinage. Depuis 2019, celles-ci sont soutenues par la Confédération, ce qui n’était pas le cas auparavant.

En attendant, FMHL s’attelle à renforcer son efficience énergétique et à limiter ses coûts. Quatre roues Pelton sur huit de Veytaux I seront remplacées pour bénéficier de meilleurs rendements. La consommation d’électricité des services internes sera réduite en optimisant la ventilation des cavernes ou encore en remplaçant le néon par de l’éclairage LED.

En chiffres Afficher plus 3893 La production en GWh de la nouvelle usine de Veytaux depuis sa mise en service en 2017, soit la moitié de la production annuelle de la centrale nucléaire de Leibstadt (AG).300’000 Le nombre de ménages pouvant être alimentés par l’usine, vu qu’un ménage consomme près de 4000 kWh par an.480 La puissance en mégawatts de l’usine de Veytaux, soit un quart de celle des trois centrales de la Grande-Dixence.15 Les jours nécessaires pour remplir le lac de l’Hongrin en pompant l’eau du Léman.52 millions Les mètres cubes d’eau retenus dans le lac de l’Hongrin, contre 400 millions pour la Grande-Dixence.19% Les apports naturels du barrage de l’Hongrin. Et donc 81% d’eau pompée dans le Léman.6 Le temps, en minutes, que la centrale met pour passer du pompage au turbinage. «Ce qui est utile lors de pics de demande dans un contexte où les prix du marché varient en quelques minutes», explique Nicolas Rouge, directeur.57 m La hauteur de la caverne souterraine (de 100 m de long et 23 m de large) qui abrite les machines de la centrale de Veytaux II. C’est 1,5 fois le volume de la cathédrale de Lausanne.170 La taille de la cheminée d’équilibre entre Sonchaux et Taluse. Si cet ouvrage souterrain s’élevait dans le ciel, ce serait la plus grande tour vaudoise. Elle pourrait compter 55 étages.1,2 La distance, en km, de la galerie d’adduction à assainir d’ici à 2024. Cet entretien des installations coûtera 17 millions de francs.1,5 million Le coût en francs du remplacement prévu de quatre des huit roues Pelton de Veytaux I.400 km/h La vitesse à laquelle l’eau sort des injecteurs faisant tourner la turbine Pelton.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.