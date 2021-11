Tournée Back On Tour à Lausanne – «Le vaccin, ce n’est pas juste une décision individuelle» Rencontre avec Sophie Hunger, Stress et Danitsa, qui se produisent ce mardi soir à 19 h à Montbenon en faveur de la vaccination. Marie Nicollier

Stress, Danitsa et Sophie Hunger (ici avec la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz, en rouge) ont fait une halte à la Riponne, le 9 novembre, quelques heures avant leur concert. Patrick Martin

Défilé de caméras et de micros à la Riponne, ce mardi matin, pour les stars du marché. Stress, Danitsa et Sophie Hunger enchaînent les interviews à côté du bus mobile de vaccination qui accueille au compte-gouttes les premiers volontaires, sans rendez-vous. Les trois artistes se produiront à 19 h à Montbenon pour un concert de soutien à la vaccination, dans le cadre de la tournée Back On Tour lancée par la Confédération.

«Des gens meurent de ce virus, ce n’est pas une blague, lâche Sophie Hunger. Le vaccin, ce n’est pas juste une décision individuelle. C’est important pour notre pays. Certaines choses doivent être faites pour la société, le collectif.»