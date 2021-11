Lutte contre la pandémie – Le vaccin de rappel vise 3 catégories, alors que les cas montent L’Office fédéral de la santé publique recommande la 3e dose anti-Covid à une couche spécifique de la population. Or beaucoup plus de personnes en demandent.

La priorité absolue pour la dose de rappel est réservée aux personnes ayant plus de 65 ans. KEYSTONE

La dose de rappel contre le coronavirus est recommandée en priorité à trois catégories spécifiques de personnes, selon les experts de la Confédération. Outre cette vaccination de rappel et celle de base, toutes les autres mesures restent nécessaires pour faire face à une nouvelle vague ascendante de cas.

Les personnes de plus de 65 ans, les résidents des EMS et le personnel travaillant avec les aînés, ainsi que les personnes particulièrement vulnérables et souffrant de maladies chroniques sont particulièrement invités à se faire injecter la piqûre de rappel. La priorité absolue concerne les plus de 65 ans, a indiqué Christoph Berger, président de la Commission fédérale pour les vaccinations, mardi lors du point de presse des experts de la Confédération. «Il y a suffisamment de vaccins pour tous.»

La recommandation officielle pour toutes les personnes de moins de 65 ans devrait suivre vers la fin novembre, a poursuivi Christoph Berger, «lorsque toutes les personnes âgées auront eu l’occasion de recevoir une dose de rappel». Il ne part toutefois pas du principe que la population devra désormais se faire vacciner tous les six mois.

Les experts ont concédé que les personnes de moins de 65 ans, à risques ou non, qui veulent aussi recevoir un vaccin de rappel, peuvent le faire si leur demande est approuvée par un médecin.

Abo Vous avez répondu La troisième dose pour tout le monde? C’est un plébiscite Abo Contaminations en hausse La Suisse affronte désormais sa 5e vague Covid Abo Cinquième vague de Covid-19 Pourquoi les cantons romands font mieux que les alémaniques Semaine de vaccination Ils sont aussi revenus sur la semaine nationale de vaccination de la semaine dernière. Celle-ci n’a pas été un succès, a déploré Rudolf Hauri, président de l’Association des médecins cantonaux de Suisse. Les résultats des cantons sont mitigés. La semaine d’actions a conduit à 35’000 vaccinations supplémentaires, a annoncé Michael Beer, chef de projet de l’offensive vaccinale de la Confédération. Il s’agit d’une augmentation de 34% du nombre quotidien d’injections par rapport à la semaine précédente, a noté Virginie Masserey, cheffe de section à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La Confédération n’avait pas fixé d’objectif quantitatif. L’opération a surtout porté ses fruits en Suisse centrale et au Tessin. Elle a coûté au moins 27 millions de francs, 20 millions aux cantons et 7 millions à la Confédération. Le montant pourrait encore augmenter, a précisé Michael Beer.

«La semaine de la vaccination est terminée, mais pas l’offensive de la vaccination», a-t-il encore déclaré. Et de rappeler que la majorité des cantons continuent de déployer un nombre augmenté des unités de vaccination mobile.

Poursuivre les efforts

Les efforts doivent se poursuivre, ont insisté les experts, alors que 64,95% des personnes ont déjà reçu deux doses. Par rapport à la population âgée de plus de 12 ans (âge minimum pour la vaccination en Suisse), la part des personnes entièrement vaccinées se monte à 73,92%.

Le taux de vaccination étant encore trop faible, Michael Beer s’attend à un hiver difficile pour le système de santé. Il juge tout à fait possible que d’autres «mesures drastiques» soient prises.

Il pourrait par exemple y avoir à nouveau des restrictions dans les espaces intérieurs ou en ce qui concerne les rassemblements de personnes, a abondé Rudolf Hauri. Et de relever que toutes les mesures restent nécessaires: les mesures d’hygiène prévalent toujours, comme le maintien des distances, le port du masque lorsque celles-ci ne peuvent être respectées, le lavage régulier des mains ou le dépistage en cas de symptômes.

Concernant les mesures dans les écoles, Christoph Berger a estimé qu’il était important de maintenir les cours en présentiel. Pour ce faire, il est important d’avoir recours aux tests répétitifs.

Crainte de surcharge des hôpitaux

Virginie Masserey craint aussi une surcharge des hôpitaux dans quelques semaines. Le nombre de cas et d’hospitalisations augmente, celui des décès reste stable. Il y a une nouvelle vague ascendante, a-t-elle indiqué. La Suisse centrale et orientale est toujours la région la plus affectée.

Selon les derniers chiffres de l’OFSP, la Suisse compte 4297 nouveaux cas, six décès et 76 hospitalisations en 24 heures. Le taux de positivité s’élève à 12,93%. Celui de reproduction, qui a un délai d’une dizaine de jours, est lui de 1,31.

Les enfants et les adolescents affichent des courbes d’infections plus rapides. Le doublement a lieu toutes les trois semaines pour les hospitalisations et toutes les deux semaines pour les infections.

Les patients Covid occupent 15% des places disponibles en soins intensifs, dont le taux d’occupation est de 73,5%. Les hospitalisations touchent toutes les catégories d’âge, mais surtout les plus de 70 et de 80 ans. Aux soins intensifs, la moitié des patients Covid ont moins de 60 ans, 26% moins de 40 ans et 10% sont complètement vaccinés.

Il faut toutefois se méfier de ces pourcentages, a mis en garde Virginie Masserey. «On ne peut pas en déduire directement l’efficacité vaccinale. Pour ce faire, il faut comparer la proportion de personnes vaccinées dans la population qui sont hospitalisées et celle de personnes non vaccinées dans la population qui finissent à l’hôpital. Et il y a une plus grande proportion de personnes vaccinées dans la population.»

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.