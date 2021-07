Éditorial - Le vaccin, l’altruisme et la méfiance

Peut-on imposer un vaccin à une population? La Suisse n’a pas cette tradition, la France l’a, qui impose plusieurs vaccins obligatoires aux enfants de moins de 2 ans ainsi qu’aux personnels soignants. Pour ces derniers, elle va probablement ajouter dès cet été le vaccin anti-Covid à la liste – la Suisse y réfléchit et hésite à le faire.

Dans ces questions éminemment personnelles et qui suscitent des réactions passionnées, autant avancer à visage découvert: je suis favorable aux vaccins, j’estime qu’ils ont des effets considérables en termes de santé publique. Pour parler dans un registre ancien, ce sont des bienfaiteurs de l’humanité, même si l’idée de les rendre obligatoires ne m’enthousiasme pas.

Un argument, pourtant, me touche dans le débat français. Plus les milieux socioéconomiques sont défavorisés, plus la réticence au vaccin y est grande. En somme, non seulement le Covid frappe durement les plus modestes mais, par méfiance, ils s’en protègent moins. Une obligation soulagerait peut-être cette méfiance et rétablirait un peu plus d’égalité.

Il y a deux types de vaccins: les égoïstes et les altruistes. Les premiers protègent uniquement le patient. Les seconds protègent aussi la société. Le vaccin anti-Covid appartient à la deuxième catégorie, c’est un altruiste (même si, ne l’oublions pas, il rapporte des fortunes à ceux qui le fabriquent).

Je me demande si cette dimension altruiste n’est pas un élément qui, confusément, ajoute à la méfiance de certains: si me faire vacciner est bon pour les autres, n’est-ce pas forcément à mes dépens? Comme l’enjeu est la santé et qu’il n’y a rien de plus précieux que la santé, je comprends mieux pourquoi, vous comme moi, nous sommes si passionnés quand nous parlons vaccins…

