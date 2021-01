Selon une étude récente parue dans la revue scientifique américaine «Science», l’immunité collective au Covid-19 n’éliminerait pas le virus de notre existence mais le rendrait aussi bénin qu’une autre pathologie souvent causée par des coronavirus, le rhume.

La campagne de vaccination massive qui vient de débuter est bien la seule manière efficace et moralement admissible d’atteindre l’immunité collective. Si l’on en croit le Conseil fédéral, avec les vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna et bientôt AstraZeneca, l’ensemble de la population pourrait être à l’abri d’ici à l’été. On osera à nouveau se saluer autrement que par le coude.

«La population pourrait être à l’abri d’ici à l’été. On osera à nouveau se saluer autrement que par le coude.»

Que la défiance envers le vaccin anti-Covid-19 puisse malgré tout persister au sein d’une partie de la population n’est un paradoxe qu’en apparence. Mis à part les théories abracadabrantes qui dénoncent un vaste complot – Bill Gates et sa puce électronique, Big Pharma et Co –, les craintes exprimées aujourd’hui sont compréhensibles. On parle tout de même de vaccins développés en des vitesses improbables et procédant d’une technologie ésotérique.

La défiance devient toutefois hasardeuse lorsqu’elle engendre des actions collectives telle l’initiative «Stop à la vaccination obligatoire», dont la récolte des signatures a débuté le 1er décembre dernier, qui vise à soumettre toute vaccination d’une personne à son consentement.

Actuellement, en vertu de l’article 6 de la loi sur les épidémies, le Conseil fédéral peut déclarer obligatoire la vaccination pour les groupes de population en danger. Dans le canton de Vaud, une clause analogue figure dans la loi sur la santé publique.

On ne cherchera pas à nier la nature liberticide d’une telle mesure, qui porte atteinte à l’intégrité physique. Doit-on l’interdire pour autant?

On se souvient de la panique mondiale de 2006 générée par la souche H5N1 de la grippe aviaire. Sur les quelque 170 personnes reconnues infectées dans le monde, plus de la moitié n’ont pas survécu. Pour l’OMS et les gouvernements, la perspective qu’un virus si destructeur puisse muter pour donner lieu à une pandémie était catastrophique. Ce cauchemar ne s’est pas réalisé, mais de nombreux experts estiment qu’une horreur de ce type adviendra tôt ou tard.

Les vaccins ont fait leurs preuves

Si le virus du Covid-19 avait entraîné un taux de mortalité comparable à celui du H5N1, on aurait compté les décès en Suisse non pas en milliers mais plus vraisemblablement en centaines de milliers, bilan autrement plus terrifiant que celui de la grippe espagnole en 1918, avec ses quelques 25’000 victimes.

La vaccination, très instrumentale dans l’éradication de fléaux majeurs tels que la variole, la tuberculose ou la polio, a largement fait ses preuves comme moyen de prévention. Lorsqu’elle devient l’ultime ressort pour empêcher qu’une nouvelle pandémie ne décime la population, les ergotages sur son innocuité ou sur l’outrage que son administration forcée serait à la liberté personnelle sont hors sujet, des préoccupations de luxe.