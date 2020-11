En patois, le nom de cet alpage situé au-dessus de Champéry signifie «grotte». «Il y en a une», précise France Schmid, dans son descriptif. Mais c’est la magie que dégage l’ensemble du site qui lui parle. «Cet alpage a quelque chose de particulier parce qu’il est assez plat et aussi hors du temps. On y est à la fois en haute montagne et dans un monde civilisé avec les quelques chalets qui s’y trouvent, dont un endroit pour se restaurer. La nature y est aussi très belle et diverse avec des champignons, des fleurs. C’est très très beau.» France Schmid l’a travaillé à l’aquarelle, technique qu’elle pratique depuis de longues années. «Une technique qui demande beaucoup de concentration, une aquarelle se résume à trois couches, pas plus. Sinon, ça ne marche pas.» L’itinéraire jugé «facile» s’étend sur 3,4 kilomètres autour de Champéry pour une durée de 1h40.

France Schmid