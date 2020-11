Violences envers les femmes – Le Valais étend son réseau, Vaud se repense Un nouveau lieu d’accueil a ouvert dans le Chablais, tandis que le centre Malley Prairie se réorganise pour gérer une demande qui n’a heureusement pas pris l’ascenseur depuis le début de la pandémie. Karim Di Matteo

La fondation L’Essentielles a ouvert un centre d’accueil de transition pour femmes battues dans le Chablais valaisan en septembre. Chantal Dervey

On l’appellera Sonia et elle est l’une des premières à avoir trouvé refuge dans le nouveau «centre d’accueil de transition» ouvert dans le Chablais valaisan par la fondation L’Essentielles avec la bénédiction et les deniers de l’État du Valais. C’est là qu’elle nous a reçus courant octobre pour une petite visite guidée de son domicile provisoire: «Le temps de rebondir et de trouver un appartement.»

«Violentée, rabaissée, insultée et menacée», cette mère de deux enfants dit «déjà revivre» avec ses deux filles en bas âge après quelques jours passés loin de son époux. «Comme je ne travaille pas pour m’occuper de mes filles, j’étais aussi victime de violence financière.» La Fondation lui apporte aussi une aide à ce niveau-là.

De l’orange contre la violence Afficher plus Le orange est devenu, notamment sous l’impulsion du club de service Soroptimist International, la couleur symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes, plus encore les 25 novembre, décrétées journées mondiales dédiées à ce combat. Et cette année ne fera pas exception, n’en déplaise au Covid-19. Certains lieux publics de Suisse s’embraseront d’orange en soirée et parfois durant plusieurs jours. Et notamment dans le canton de Vaud: à Lausanne (cheminée de Pierre-de-Plan et de la place de la Navigation) ce mercredi, de même sur le Château à Lutry ou encore le bâtiment de la Grenette, sur la place du Marché (de mercredi à lundi aux heures d’illumination habituelles). Dans le Chablais valaisan, Monthey jouera le jeu sur le Théâtre du Crochetan.

Le centre, qui peut faire cohabiter deux femmes et leurs enfants simultanément pour une durée limitée à cinq semaines maximum, ne désemplit pas depuis son ouverture en septembre, selon Johanne Carron, cofondatrice d’Essentielles. «Ce qui démontre la nécessité de ce lieu validée par le Grand Conseil et qui en est au stade de projet pilote durant un an et demi. Cela faisait longtemps que les centres LAVI évoquaient la difficulté de placer des femmes dans le Chablais.» Le lieu complète ainsi un dispositif qui compte deux centres à Sion et Martigny. Les deux portes d’entrée sont la Fondation et la LAVI.

Sous contrôle

La chose peut paraître étrange, mais le centre n’accepte pas les femmes du Chablais vaudois, prérogatives cantonales obligent. Sur Vaud, le centre Malley Prairie, à Lausanne (chemin de la Prairie 34), est le lieu de référence unique.

«Entre 150 et 200 femmes et/ou leurs enfants sont hébergé·e·s chaque année dans l’une de nos 28 chambres, explique Michèle Gigandet, codirectrice de Malley Prairie, et près de 1500 femmes sont reçues dans les différents lieux de consultation du canton: Lausanne, Bex, Château-d’Œx, Montreux, Moudon, Nyon, Orbe, Payerne, Vevey et Yverdon.»

Des chiffres qui n’ont pas varié durant la pandémie: «Même si la capacité d’hébergement a été adaptée ce printemps pour répondre aux recommandations sanitaires et offrir une chambre individuelle à chaque femme, ainsi que des possibilités d’isolement ou de mise en quarantaine, le dispositif est en mesure de répondre aux demandes.»

Difficultés de personnel

Les hébergements sont toutefois priorisés et, dans la mesure du possible, des hébergements sont organisés dans des hôtels avec des accompagnements spécifiques. Malley Prairie collabore également avec la Fondation du Relais et la Fondation Bois-Gentil qui proposent des hébergements de transition.

Néanmoins, «la situation est sous tension», selon Michèle Gigandet, et celle-ci se fait avant tout sentir au niveau du personnel: «Le point de vigilance actuel est lié aux ressources humaines qui se réduisent en fonction des mises en quarantaine ou des cas de maladie.»