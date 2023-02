Parcs photovoltaïques alpins – Le Valais joue son va-tout pour gagner la course solaire Par décret, le Canton facilite la construction de gigantesques infrastructures. Mais des voix dénoncent une course désordonnée et précipitée. Julien Wicky

«On lance une course semblable à celle connue dans le Far West. Et le Valais n’est pas le Far West.» Les mots de David Crettenand, député PLR au Grand Conseil valaisan, résument le débat. Premier canton à légiférer ce jeudi matin sur l’offensive solaire décrétée par les Chambres fédérales, le Valais a déjà vu les projets de gigantesques parcs photovoltaïques alpins pousser comme des chanterelles à l’automne.