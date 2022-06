Changement climatique – Le Valais n’interdira pas l’héliski Au Parlement valaisan, la motion des Verts visant à interdire le tourisme héliporté n’a pas passé la rampe. Le camp bourgeois a fait bloc. Julien Wicky

Le tourisme héliporté attire environ 20’000 personnes par an en Suisse. Picture-Alliance/AFP

On aurait pu s’attendre à un score plus serré. En pleine période marquée par l’urgence climatique, la motion des Verts valaisans demandant au canton d’interdire la pratique controversée de l’héliski a été balayée par 95 voix contre 29. L’ensemble des partis de droite ont rejeté le texte qui visait, en plus de l’héliski, à renoncer à la nouvelle pratique de l’hélibike, des apéros ou autres séances photos organisées sur les sommets. La Suisse compte quarante places d’atterrissage en montagne dont 20 sont situées en Valais.