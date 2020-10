Covid-19 – Le Valais ouvre son premier centre de dépistage Un premier centre de dépistage du coronavirus s’est ouvert en Valais ce jeudi à Viège.

Avec l’hiver, le Valais s’attend à une augmentation du nombre de tests (photo d’illustration). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Avec l’arrivée de l’hiver, le Valais s’attend à une recrudescence du nombre de tests. D’autres centres sont prévus dans le Valais romand.

«Ces centres compléteront l’offre de dépistage déjà assurée par les urgences des hôpitaux et les cabinets médicaux», précise l’Etat du Valais dans un communiqué. Le centre de Viège jouxte des urgences de l’hôpital et effectue des frottis sans rendez-vous préalable tous les jours de 8h à 10h et de 16h à 19h.

D’autres centres devraient ouvrir à Sierre, Sion et Martigny. Des discussions avec plusieurs prestataires sont en cours, indique le Département valaisan de la santé. Pour le Chablais, de tels centres existent déjà sur les sites hospitaliers de Rennaz et de Vevey, sur rendez-vous seulement.

ATS/NXP