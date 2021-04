Alaïa Bay se jette à l’eau – Le Valais surfe sur la vague des sports d’action de luxe À Sion, «la vague» d’Alaïa Bay va battre la mesure dès samedi. Le challenge technologique, d’ores et déjà réussi, se double d’un pari marketing qui espère attirer loin à la ronde les mordus de surf. Francois Barras

Sous les châteaux sédunois, un surfeur coupe une vague comme dans une crique hawaïenne. Valentin Flauraud

Un clic, et le grondement de l’autoroute se noie dans le ronflement sourd des machines. Il est 9 h 30 mardi matin, en bordure de Sion, et la première vague de la journée découpe la surface azurée de l’Alaïa Bay. Un adolescent brun venu d’Hawaï, qui n’avait sans doute jamais entendu parler du Valais il y a seulement quelques semaines, jette sa planche dans le tube et glisse comme au ralenti sur le mur d’eau mouvante. Au loin, les châteaux de Valère et de Tourbillon, qui en ont beaucoup vu en 700 ans, se pincent pour y croire: on surfe dans la plaine du Rhône.