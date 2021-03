Course au Conseil d’État – Le Valais suspendu au verdict des urnes Six candidats sont en lice pour le deuxième tour de l’élection au Conseil d’État ce dimanche. Un scrutin sous tension qui a vu le PLR, le PS et l’UDC du Valais romand former une union inédite pour tenter de briser la majorité absolue du PDC.

La tension politique est palpable à l’occasion du second tour de l’élection au Conseil d’État valaisan. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le Valais élit son Conseil d’État dimanche. Un scrutin à suspense qui pourrait voir le PDC perdre sa majorité absolue ou le Haut-Valais l’un de ses sièges.

Six candidats sont en lice pour ce deuxième tour. Le sortant Christophe Darbellay (PDC) est d’ores et déjà élu en tant qu’unique représentant du Bas-Valais et son colistier Roberto Schmidt, du Haut-Valais, renfilera sans aucun doute son costume de conseiller d’État s’il fait aussi bien qu’au premier tour.

Le socialiste Mathias Reynard devrait tirer son épingle du jeu, lui qui a fait le plein de voix dans le Valais romand et engrangé des suffrages hors de son sérail. La messe n’est en revanche pas dite pour le sortant libéral-radical Frédéric Favre; elle l’est encore moins pour le démocrate-chrétien Serge Gaudin et l’UDC Franz Ruppen, arrivés dans un mouchoir de poche lors du premier tour.

La tension politique est palpable. Pour preuve l’union inédite entre le PLR, le PS et l’UDC du Valais romand pour briser la majorité absolue du PDC au Conseil d’État et maintenir les deux sièges du Haut-Valais. Quel que soit le verdict des urnes, il marquera un tournant dans la politique valaisanne.

ATS