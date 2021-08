Festival des arts vivants (far°) - Le Valais, territoire sacré et théâtre de récits intimes

La ville comme terrain de jeu Afficher plus

La pièce itinérante «Les Rigoles», mise en scène par Mathias Brossard. David Wagnières

Artisans du théâtre in situ, Mathias Brossard (artiste associé du far°) et le collectif CCC transforment l’espace urbain en terrain de jeu dans «Les Rigoles», spectacle itinérant inspiré de la bande dessinée du Flamand Brecht Evens. «Dans la BD, explique le metteur en scène, la ville est presque le personnage central de l’histoire, même s’il y a trois figures principales.» La pièce raconte les errances nocturnes de Joana, Rodolphe et Victoria à travers la ville dont ils investissent les recoins perdus, peu fréquentés. «Le théâtre in situ permet aux spectateurs de passer du temps dans des lieux où ils ne se seraient pas arrêtés, de poser leur regard sur des espaces qu’ils n’auraient pas forcément vus. Quand nous avons créé le spectacle, aux Halles à Sierre, plusieurs personnes sont venues me dire: «Je ne viens jamais dans ce coin de la ville!» L’occasion, aussi, d’ouvrir la focale et de multiplier les plans de jeu. «Le public est réparti en trois groupes qui déambulent, se croisent parfois et assistent à des actions simultanées», décrit l’artiste formé à la Manufacture. À Nyon, du 18 au 20 août, les spectateurs entameront leur odyssée urbaine à la cour des Marchandises, avant d’arpenter des territoires méconnus.