Promotion de la mobilité douce - Le Valais veut renforcer la maîtrise du vélo des 8-12 ans

Initié par le canton du Valais, en collaboration avec la FCVs et le TCS Section Valais, le projet VELOVE a pour but principal la maîtrise du vélo chez les élèves de 5H-6H ainsi que l’apprentissage des règles de la circulation routière et du balisage chez les élèves de 7H-8H (photo d’illustration).

KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi