Nouvelles souches – «Le variant anglais sera bientôt majoritaire» À Genève, quelque 20% des cas positifs au Covid-19 sont dus à cette souche, plus contagieuse mais pas plus dangereuse. Aurélie Toninato

La souche anglaise est plus infectieuse de 40 à 70%. KEYSTONE

Après le variant anglais, on a découvert le sud-africain. Puis le brésilien, le japonais… Le SARS-CoV-2, responsable de la maladie Covid-19, agrandit sa famille. Le virus mute, se répand sous de nouvelles formes et gagne même en efficacité. La souche anglaise, identifiée pour la première fois à Genève fin décembre, présente ainsi la particularité d’être plus infectieuse, de 40 à 70% plus transmissible. Aujourd’hui, elle représente déjà quelque 20% des cas positifs détectés dans le canton. Un seul cas du variant sud-africain y a été repéré pour l’instant. À quoi sont dues ces mutations? Comment limiter leur propagation? Les vaccins sont-ils encore efficaces?