Nouvelle souche du virus – Le variant Mu, surveillé par l’OMS, est «peu présent» en Europe L’OMS estime que ce variant du coronavirus, identifié pour la première fois en Colombie en janvier, pourrait potentiellement résister aux vaccins.

Le nouveau variant «Mu», aujourd’hui prédominant en Colombie, est à l’origine de la vague la plus meurtrière de la pandémie au printemps dernier dans ce pays (photo d’illustration). AFP

Le nouveau variant du coronavirus, baptisé Mu, identifié pour la première fois en Colombie en janvier, est pour le moment «peu présent en France», a indiqué vendredi l’agence Santé publique France. L’OMS estime que ce variant pourrait potentiellement résister aux vaccins.

Le variant B.1.621, selon la nomenclature scientifique, a été classé fin août comme «variant à suivre» par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l’OMS, ce variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'«échappement immunitaire» (résistance aux vaccins), et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.

«Sous surveillance»

Il est apparu pour la première fois en Colombie, sur la côte atlantique, en janvier. Depuis, il est «sous surveillance rapprochée», mais semble pour le moment «très peu présent en France», a indiqué vendredi Sibylle Bernard-Stoecklin de la direction maladies infectieuses de Santé publique France (SPF) lors d’un point presse hebdomadaire.

Et sa présence «ne semble pas avoir augmenté récemment» dans le pays, de même qu’ailleurs en Europe, a-t-elle souligné. En France, elle semble même «diminuer au mois d’août» alors qu’elle avait «légèrement augmenté» en juin/juillet.

Les autorités sanitaires vont toutefois suivre «avec beaucoup d’attention» son évolution au cours des prochaines semaines.

Prédominant en Colombie

Le nouveau variant «Mu» est aujourd’hui prédominant dans le pays. Il est à l’origine de la vague la plus meurtrière de la pandémie au printemps dernier, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires.

«Effectivement, Mu est la variante prédominante en Colombie et c’est elle qui est responsable de la troisième vague» de contaminations d’avril à juin 2021, a déclaré sur une radio locale une responsable de l’Institut national de santé, Marcela Mercado. «(…) Plus ou moins 60% des décès que nous avons séquencés sont de cette lignée», a expliqué Marcela Mercado.

Les contaminations et les décès ont atteint entre avril et juin 2021 un niveau record, avec alors jusqu’à 700 décès par jour, et un système hospitalier au bord de l’effondrement.

ATS

