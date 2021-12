Crise du coronavirus – Le variant Omicron progresse rapidement en Suisse

L’Office fédéral de la santé publique a indiqué ce mardi que le variant Omicron correspond à 3,6% des variants du coronavirus séquencés ou examinés dans les laboratoires ces sept derniers jours. Un chiffre qui surprend l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève.

Avec ce taux de 3,6%, peut-on affirmer que le variant Omicron circule déjà à l’intérieur de nos frontières?

Oui, on peut le dire. Il y a une progression du variant Omicron à l’intérieur du territoire et ce n’est visiblement plus seulement l’affaire des retours de voyages d’Afrique australe. Ce chiffre me surprend. Le Royaume-Uni a indiqué une augmentation des contaminations liées au variant Omicron inférieure à 2%. Il s’agit donc d’une progression rapide en Suisse.