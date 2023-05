Aviron – Le Vaudois Ahumada est champion d’Europe En compagnie du Nidwaldien Jan Schaeuble, Raphaël Ahumada a remporté l’or en Slovénie samedi. C’est sa deuxième médaille sur la scène européenne. Claude-Alain Zufferey

Le duo suisse, tout sourire après son titre européen en Slovénie Twitter Swiss Rowing

Les championnats d’Europe d’aviron se déroulent à Bled (Slovénie) du 25 au 28 mai. Samedi, la Suisse a décroché une première médaille d’or à ce niveau depuis 2018, grâce à Raphaël Ahumada (22 ans) et Jan Schaeuble (23 ans).

Le Vaudois et le Nidwaldien se sont imposés en deux de couple poids léger en dominant largement la finale, devançant de plus d’une seconde les médaillés d’argent, les Italiens Stefano Oppo et Gabriel Soares. Les Grecs Petros Gkaidatzis et Antonios Papakonstantinou ont coupé la ligne d’arrivée en 3e position.

Un victoire à Zagreb au début du mois

Cette catégorie olympique est leur catégorie, puisque le duo suisse a déjà remporté une manche de Coupe du monde à Zagreb au début du mois de mai. Cette saison est celle de la conformation pour ce jeune équipage, qui l’an dernier avait déjà gagné le général de la Coupe du monde.

Raphaël Ahumada et Jan Schaeuble ont donc signé samedi leur deuxième podium européen. En 2022 à Munich, ils étaient montés sur la troisième marche.



