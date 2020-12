Concours – Le Vaudois de l’année bataille pour la vigne Les lecteurs de «24 heures» ont choisi Alexandre Fischer comme personnalité de 2020. Ce jeune viticulteur caviste incarne le cri d’alarme des vignerons. Renaud Bournoud

En cette année particulière, on aurait pu s’attendre à ce que le choix des lecteurs de «24 heures» se porte un épidémiologiste. Ils ont finalement élu Vaudois de l’année un certain Alexandre Fischer, «viticulteur et caviste» de son état. «Je pense que ce n’est pas moi que vos lecteurs ont choisi, mais plutôt le combat que j’incarne avec d’autres, réagit l’intéressé. Peut-être qu’avec la pandémie, les gens se préoccupent plus des produits locaux, du patrimoine.»

Le cri d’alarme des vignerons

Alexandre Fischer, 37 ans, personnifie le cri d’alarme des vignerons romands. Le lauréat 2020 a commencé à se faire un nom après les vendanges 2019. Notre viticulteur caviste de Yens-sur-Morges sent alors que la profession va dans le mur. Les producteurs locaux n’arrivent pas à écouler leurs stocks face à des vins étrangers vendus à bas prix. Il décide d’alerter ses confrères. Un groupe de jeunes vignerons se crée: «Les Raisins de la colère». Le mouvement d’humeur prend vite de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Le groupe compte entre 400 et 500 membres. Des professionnels de la vigne, mais aussi des politiciens de tous bords comme Pierre-Yves Maillard (PS), Adèle Thorens (V), Jacques Nicolet (UDC) ou encore la jeune PDC Valérie Dittli. «La situation des vignerons et des petites caves est critique. C’est très inquiétant. À un moment, je me suis dit qu’il leur fallait un porte-voix pour qu’ils se fassent entendre des politiques», raconte Alexandre Fischer. Le 2 décembre 2019, les vignerons «montent» manifester à Berne pour sensibiliser le parlement fraîchement élu. Ils rencontrent le conseiller fédéral Guy Parmelin par la même occasion.

«Né dans un vignoble»

Le monde de la viticulture qu’il voit péricliter, Alexandre Fischer le connaît depuis toujours: «Ma famille possède un domaine sur les hauts du Cully. Je suis né dans un vignoble.» Après des études à la Haute École de Changins, il roule sa bosse dans certains vignobles prestigieux. Il passe notamment deux ans au Château Lynch-Bages un «grand cru classé» de Bordeaux. Il ne possède pas encore ses propres parcelles. Il vinifie pour les autres: les caves Schenk, les domaines de la Ville de Lausanne. Actuellement, il travaille chez Yvan Parmelin, à Bursins.

Une initiative populaire

Plus d’une année après la manifestation bernoise, l’humeur a changé, mais les revendications restent: revoir à la baisse le contingent d’importation de vins étrangers et limiter le nombre de bouteilles pour passer la douane à deux, au lieu de cinq. «Au début du mouvement, il y avait de la colère. Maintenant, il y a l’envie d’être constructif. Nous étudions le lancement d’une initiative populaire pour un marché équitable pour les vins suisses.» Un bon moyen de provoquer un débat public, selon Alexandre Fischer. D’autant plus à une époque où l’électeur adopte les réflexes du consommateur.

Mais l’année écoulée a surtout été marquée par l’inévitable virus. La pandémie est venue noircir la situation déjà sombre des vignerons. La consommation privée aurait tout de même bien marché durant la crise. Par contre, la fermeture des restaurants et l’annulation des conférences ont porté un sale coup aux producteurs. Il y aurait 18 mois de stock en moyenne dans les caves vaudoises, croit savoir le viticulteur caviste. La crise sanitaire a également créé des distances. «Cette année, avec le Covid, tout est un peu en suspens, on sait moins ce qui se passe. Mais on entend quand même que des vignerons arrêtent, que des vignes ont été arrachées à Genève et en Valais.»