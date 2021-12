Lauréat du vote 2021 – Le Vaudois de l’année incarne la science face au Covid Avec Giuseppe Pantaleo, directeur du Service d’immunologie et d’allergie du CHUV, les lecteurs de «24 heures» ont salué la recherche et ses espoirs. Chloé Din

Pour les lecteurs de «24 heures», la personnalité vaudoise de l’année est le Prof. Giuseppe Pantaleo , d irecteur du S ervice d’immunologie et d’allergie du CHUV . CHUV 2021/Eric Deroze

«Je suis honoré! Et surpris en même temps.» Au bout du fil, Giuseppe Pantaleo s’exprime d’une voix dont il a dû user bien souvent cette année. Posée et rassurante, c’est celle du professeur mille fois sollicité pour faire de la pédagogie au sujet des vaccins. Vibrante, c’est aussi celle du chercheur passionné, dont les découvertes ont fait avancer la réponse contre le Covid. Directeur du Service d’immunologie et d’allergie du CHUV, il a été désigné Vaudois de l’année par les lecteurs de «24 heures».