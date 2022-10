La LNA de volleyball reprend – Le VBC Cheseaux nourrit de légitimes ambitions Bardée de quatre étrangères, la formation dirigée par Doris Stierli paraît plus équilibrée à dix jours de la reprise. Gérard Bucher

Doris Stierli, fondatrice et coach du VBC Cheseaux depuis des décennies. Olivier Vogelsang

Cinquième de la saison régulière en 2021 et 2022, le VBC Cheseaux avait à chaque fois échoué en quart de finale face à Volley Düdingen, sa bête noire. Les protégées de Doris Stierli espèrent bien entendu faire mieux lors de cet exercice. Sauf que le VBC Voléro Zürich fait son retour sur le devant de la scène, après avoir remporté le championnat de Ligue B et la Coupe de Suisse. Autant dire que les places seront encore plus chères dans la première moitié du classement.

Doris Stierli demeure néanmoins confiante. «L’équipe me paraît plus équilibrée, juge l’inamovible druide du VBC Cheseaux. Le fait que trois de nos joueuses, Ines Granvorka, Marine et Oriane Hämmerli, aient participé à la campagne européenne de l’équipe de Suisse nous apportera un indéniable plus.»

Au nombre de quatre, les étrangères ne seront pas davantage en reste. L’Américaine Erika Noelle Pritschard (22 ans, 192 cm, ailière), la Canadienne Kate Ferguson (24 ans, 192 cm, centrale), la Serbe Jelena Novakovic (26 ans, 190 cm, opp0), ainsi que la Belge Julie Hanon (26 ans, 185 cm, universelle) ont toutes envie d’apprendre ou de mettre leurs bagages à disposition de leurs coéquipières.

En Europe cette semaine

De retour à Cheseaux, Tryphosa Oseghale (30 ans, 177 cm, centrale) estime que la qualité des joueuses va amener de la compétitivité, et augmenter le niveau de l’équipe en cours de saison. À noter l’arrivée de Julie Monge (18 ans), qui évoluait jusqu’ici en première ligue au VBC. Elle secondera Oriane Hämmerli à la passe.

Il est fort probable, voire regrettable, que le VBC Cheseaux soit écarté de la Coupe d’Europe. Engagées dans un tournoi de qualification cette fin de semaine à Chieri, près de Turin, les Gremaudes auront notamment affaire à l’équipe locale (Chieri 76 Volleyball), formation qui évolue au plus haut niveau italien (A1). Une seule des six équipes présentes se qualifiera.

Par ailleurs, les travaux entrepris dans la salle de Derrière-la-Ville, à la suite de fuites d’eau, obligeront le VBC Cheseaux à évoluer quelques mois dans la salle du Marais-du-Billet. Là où elles jouaient la Coupe d’Europe!

