Quartier Gare-Casino à l’enquête – Le Veladzo d’Estavayer mêlera commerce, habitat et bureaux

Selon le plan d’aménagement local de la commune d’Estavayer, quelque 4000 nouveaux habitants pourraient s’installer dans la cité ces prochaines années. De quoi porter la population à 14’000 habitants, dont 10’000 pour la ville d’Estavayer-le-Lac. Outre le secteur Gare-Casino, dont le potentiel est estimé entre 300 et 400 nouveaux Staviacois, les quartiers de la Prillaz et du Plateau de la Gare avancent chacun à leur rythme. Les constructions s’enchaînent dans le premier, tandis que le second sera le plus dense de la commune. Son plan d’aménagement local est à l’étude.

Enfin, cinq autres îlots sont prévus dans le quartier Gare-Casino pour une centaine de logements au total, ainsi que des surfaces administratives et commerciales. Les TPF construiront le second en fonction des besoins. Les trois autres sont en mains communales et abritent des parkings actuellement. «Rien ne presse. Avant de les mettre en construction, nous devons régler nos problèmes de mobilité et de parcage au centre-ville», explique le syndic Eric Chassot.