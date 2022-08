Diplomatie – Le Venezuela propose un échange de prisonniers à Washington Des proches du pouvoir vénézuélien souhaiteraient échanger des prisonniers américains avec Alex Saab, emprisonné depuis octobre 2021 aux États-Unis.

Le mouvement «Free Alex Saab» a donné une conférence de presse à Bogotá, lundi 15 août 2022. AFP

Des activistes pro-pouvoir du Venezuela ont proposé lundi «l’échange» de citoyens américains détenus au Venezuela contre Alex Saab, un proche du président Nicolás Maduro et intermédiaire du pouvoir à l’étranger, accusé de blanchiment d’argent par les États-Unis où il est en prison depuis octobre 2021.

«Cela (l’échange) nous paraît une bonne option», a affirmé lors d’une conférence de presse Roi Lopez, porte-parole du mouvement «Free Alex Saab». Colombien nationalisé vénézuélien, Alex Saab avait été extradé du Cap-Vert vers les États-Unis après l’escale de son avion dans l’archipel africain en juin 2020. Caracas qualifie cette arrestation d’illégale, Alex Saab ayant selon les autorités vénézuéliennes un passeport diplomatique.

«Ici, au Venezuela, il y a un certain nombre de détenus américains qui purgent des peines, certains pour avoir tenté d’assassiner le président, d’autres pour des crimes économiques commis contre la nation, etc (…) Si un échange peut être fait, excellent, car nous ramènerons notre diplomate», a précisé Roi Lopez.

Deux Américains libérés en mars

Deux Américains détenus au Venezuela ont été libérés en mars, juste après la visite à Caracas d’une délégation de haut niveau de la Maison-Blanche: Gustavo Cardenas, ancien cadre du groupe Citgo, filiale de la compagnie pétrolière publique PDVSA, condamné pour corruption, et le Cubano-Américain Jorge Alberto Fernandez, arrêté début 2021 à la frontière avec la Colombie et accusé de «terrorisme».

Washington exige la libération de Matthew Heath, un ancien militaire arrêté en septembre 2020, qualifié d’«espion» et accusé de vouloir attaquer des installations pétrolières et électriques. Le Venezuela et les États-Unis ont rompu leurs relations début 2019, Washington ne reconnaissant pas la réélection de Nicolás Maduro qu’elle estime «frauduleuse».

«Faire pression» sur Washington

Les membres de «Free Alex Saab» ont appelé les proches des Américains emprisonnés au Venezuela à «faire pression» sur Washington. «Toutes les options sont sur la table», a déclaré Pedro Carvajalino, un autre porte-parole.

Les États-Unis «font plus d’efforts pour libérer une basketteuse en Russie que plus de 10 citoyens américains au Venezuela», a-t-il ajouté, citant le cas de la vedette Brittney Griner, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de drogue.

Pouvoir et opposition vénézuéliens avaient repris des négociations au Mexique en août 2021, après des initiatives ratées en 2018 en République dominicaine et en 2019 à la Barbade. Mais celles-ci ont été gelées par Caracas deux mois plus tard, en représailles à l’extradition d’Alex Saab.

