Remèdes improbables – Le venin, cet antalgique du futur Vipères, scorpions, tarentules… les crochets de ces animaux venimeux contiennent des milliers de toxines inconnues, dont certaines sont plus puissantes que la morphine. Nicolas Poinsot

Le mamba noir, serpent africain parmi les plus dangereux qui existent. Shutterstock

Soulager la douleur par des molécules toxiques, voire mortelles? C’est sur quoi planchent les scientifiques depuis quelques années, qui voient dans les venins une nouvelle source d’antalgiques capables de surclasser les traditionnels paracétamols, morphines et opiacés, pas toujours efficaces et non dénués d’effets indésirables. Si les composants actuels issus de venins ne permettent pas encore de prendre la relève dans les pharmacies, les recherches se sont intensifiées et permettent d’envisager une évolution sérieuse. Explications de Denis Servent, chercheur au Département médicaments et technologies pour la santé à l’Institut Joliot de l’Université Paris-Saclay et expert en vénomique.