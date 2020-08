Accords trouvés – Le Venoge Festival sera finalement recueilli par Penthaz Chassé de Penthalaz, fraîchement accueilli à Cossonay, l’open air des bords de la Venoge devrait finalement trouver refuge dans les villages des Tartreux, à proximité de la sortie d’autoroute. Sylvain Muller

Le Venoge Festival a connu 24 éditions à Penthalaz au bord de la rivière chère à Gilles (comme ici en 2017). Annulé cette année, il devrait revivre à Penthaz en 2021. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Rebondissement dans le feuilleton du déménagement du Venoge Festival. Alors que depuis neuf mois un déménagement était annoncé de Penthalaz à Cossonay, mercredi soir, lors de la séance du Conseil communal de Penthaz, le syndic Jean-François Pollien a annoncé que la prochaine édition du festival devrait avoir lieu au nord du village, dans le périmètre du collège et du terrain de foot de La Léchire. Des accords auraient été trouvés tant avec les propriétaires des terrains concernés qu’avec la Commune et n’auraient plus qu’à être signés.

Véritables avantages

Contacté le lendemain matin, le président du comité organisation Greg Fischer se refuse à tout commentaire, mais promet un communiqué de presse dans les semaines à venir. Il est toutefois évident que le site comporte de véritables avantages par rapport à celui de Cossonay, dont, en premier lieu, une plus grande proximité de la sortie de l’autoroute.

Cet emplacement supprimera aussi la nécessité de traverser de Cossonay-Gare et d’emprunter les Côtes de Cossonay et il offrira la possibilité de garder les parkings dans le même secteur que lors des éditions organisées à Penthalaz. En plus, pour le clin d’œil, le festival pourra garder son slogan semi-ironique de «plus grand festival open air musical du Gros-de-Vaud» puisqu’il restera dans le district du centre du canton.

Né dans les années 90

Pour mémoire, le Venoge Festival est né dans les années 90 à Penthalaz. Il y a vécu toutes ses éditions, mais s’y est aussi épanoui au point de ne plus être toléré par une partie des riverains, lassés de subit cinq jours de nuisances sonores. Au bénéfice d’une ultime autorisation pour sa 25e édition cette année – il aurait dû se dérouler du 19 au 23 août –, le festival a annoncé il y a presque une année son déménagement à Cossonay dans le secteur de la zone sportive En marche dès 2021 (voir ici). Cette annonce avait toutefois été fraîchement accueillie par certains conseillers communaux (voir ici). Les discussions se poursuivaient toutefois lorsque l’opportunité de déménager à Penthaz est apparue.