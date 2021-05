Votations du 13 juin – Le vent tourne pour les deux initiatives antipesticides Notre deuxième sondage Tamedia montre que les deux textes sont passés en dessous de la barre des 50% d’acceptation. Voici pourquoi. Arthur Grosjean , Berne

Les opposants aux initiatives antipesticides ont comblé leur retard. Ils sont très forts dans les campagnes. Yvain Genevay

«2x Non aux initiatives phytos extrêmes», lit-on un peu partout dans la campagne suisse. Et ce message semble porter auprès de la population. Les deux initiatives antipesticides, qui passent en votation le 13 juin, perdent nettement du terrain selon le deuxième sondage Tamedia (éditeur de ce titre). Alors qu’elles étaient données majoritaires dans le premier sondage, elles viennent de tomber en dessous de la barre des 50%.

La chute la plus brutale concerne l’initiative «Pour une eau potable propre». Alors qu’elle affichait 54% de oui et 43% de non en avril, on assiste à un retournement de tendance. 50% disent désormais non et seuls 48% approuvent le texte. À quoi est due cette baisse spectaculaire? Il n’y a pas une raison particulière. On assiste en fait à un effritement général.