Difficultés respiratoires – Le Ventolin perd sa place de remède No 1 contre l’asthme

Le médicament historique est désormais supplanté par un traitement combiné à base de corticoïdes, pour s’attaquer à la cause des symptômes.

Le Ventolin perd sa place de remède No 1 contre l’asthme

C’est un changement majeur dans le traitement de l’asthme chez les adultes. Mais la nouvelle n’est pas encore tout à fait sortie des cercles avertis. En 2019, la Global Initiative for Asthma, instance de référence mondiale sur cette difficulté respiratoire, dont souffrirait 8% de la population suisse, apporte la preuve que le traitement au seul salbutamol, c’est-à-dire le principe actif du médicament commercialisé sous le nom de Ventolin en Suisse (ou Ventoline en France), augmente le risque de crises.

Elle recommande maintenant un traitement deux en un, qui combine un corticoïde et un bronchodilatateur à plus longue durée d’action. On s’attaque ainsi au mal à la racine. Le Dr Florian Charbonnier, médecin associé au Service de pneumologie des HUG, décrypte pour nous cette évolution fondamentale.