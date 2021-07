Tour de France – Le Ventoux n’a pas bousculé la hiérarchie Un instant décramponné par un étonnant Danois, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar a comblé ses 38 secondes de retard dans la vertigineuse descente vers Malaucène. La double ascension du Ventoux, plus de 4600 mètres de montée, offre à Wout Van Aert «sa plus belle victoire». Jean Ammann Malaucène

Jonas Vingegaard a attaqué puis décramponné Tadej Pogacar dans la montée du Ventoux. Mais il a été rejoint dans la descente vers l’arrivée. AFP

Dans notre grande série de l’été «Tadej Pogacar se cherche un rival», nous avons eu dans la neuvième étape Ben O’Connor, passager de la pluie entre Cluses et Tignes, revenu à 2’ 01 du maillot jaune. Deux étapes et puis s’en va: après un zigzag dans le Ventoux, Ben O’Connor est maintenant à 5’ 58 de Pogacar. Et aujourd’hui – roulement de tambour! – nous vous présentons Jonas Vingegaard, un Danois de 24 ans, un Viking dans la saga du cyclisme, qui, sur une attaque dans le dernier kilomètre du Ventoux, a pris 38 secondes à Pogacar, 38 secondes qui s’évaporèrent dans l’abysse de Malaucène, où lancés à 98 km/h, les favoris se regroupèrent: «Je suis content de ma journée, finalement», a commenté Tadej Pogacar.