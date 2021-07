Les coureurs escaladeront deux fois le Géant de Provence – Le Ventoux n’est pas une montagne comme les autres Double ration de souffrance pour les coureurs du Tour de France, qui graviront le Ventoux d’abord en partant de Sault, puis par l’itinéraire classique de Bédoin. L’occasion pour le peloton de renouer avec la légende qui enrobe ce massif. Jean Ammann Valence

L’ascension du mont Ventoux offre toujours son lot d’émotions et de légendes. AFP

Le cyclisme est du même avis que John Ford («L’homme qui tua Liberty Valance»): «Si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende!» Depuis toujours, depuis peut-être l’arrivée d’Albert Londres sur le Tour de France en 1924, les «forçats de la route» préfèrent la légende à la vérité.

Ainsi, un jour du mois de juin 2003, nous avions eu la chance de rencontrer Ferdi Kübler, venu présenter le film de Bertrand Duboux et Anne Cunéo («Ferdi National Kübler»).

Ferdi Kübler, 84 ans à l’époque, avait remporté le Tour de France 1950 et il est aussi célèbre pour un dialogue qui est passé à la postérité et que toute la communauté cyclophile reprend ad libitum (faites une recherche sur internet et vous verrez!). La scène voudrait qu’elle se passe en 1955, Ferdi Kübler est échappé avec Raphaël Géminiani et les deux hommes attaquent bille en tête le Ventoux.