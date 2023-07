Musique classique – Le Verbier Festival, 30 ans et l’éternité devant lui Des concerts éblouissants et l’annonce de nouveautés visant à pérenniser l’événement ont marqué le premier week-end de la station valaisanne. Rocco Zacheo

Le chef d’orchestre légendaire Zubin Mehta a ouvert le 30 e Verbier Festival aux côtés de la pianiste Yuja Wang. LUCIEN GRANDJEAN

C’est une séquence un rien rébarbative, celle que le Verbier Festival (VF) soumet au public à l’heure de l’ouverture de ses portes. Mais ces quelques minutes faites notamment de discours entendus des autorités permettent de prendre le pouls de l’événement musical valaisan et de saisir quelques enjeux. Ainsi, le 14 juillet, dans une Salle des Combins remplie à ras bord, les patrons de la maison, à savoir le fondateur et directeur de la manifestation, Martin Engstroem, et le président du conseil de fondation, Peter Brabeck, ont livré aux mélomanes quelques pépites et une bombe. De quoi marquer d’entrée le 30e anniversaire du festival.

Le rêve d’une salle

Côté explosif, on aura appris comment prendra forme la succession du directeur actuel (lire ci-dessous), qui fêtera ses 70 ans dans une semaine. Sur d’autres fronts, un souhait s’est profilé en filigrane, celui de voir le retour à l’affiche de la danse et du théâtre, présents durant les dix premières éditions. Il y a eu enfin l’apparition d’un long serpent de mer, qui montre régulièrement sa tête dans les hauteurs du Val de Bagnes. Il a les traits d’un souhait et se nomme salle de concert permanente. Un équipement dont on a annoncé les premiers contours il y a quatre ans déjà: l’espace était pensé pour accueillir 800 spectateurs pour une programmation tournée vers la musique de chambre et les récitals. En aucun cas il ne devait remplacer la salle principale et ses 1700 places assises. Posera-t-on un jour la première pierre?

La pianiste Yuja Wang lors du concert d’ouverture à la Salle des Combins. NICOLAS BRODARD

En attendant, Verbier peut bomber le torse avec son affiche, peuplée comme toujours d’artistes incontournables et de jeunes promesses à suivre sans hésiter. Ce statut si particulier, reposant à la fois sur l’éclat scénique et sur l’épais volet pédagogique – son Academy demeure toujours très prisée dans le monde entier –, suffit à alimenter l’engouement des festivaliers. Pouvait-on raisonnablement manquer, par exemple, la venue d’un chef légendaire du calibre de Zubin Mehta? Figure vénérable, le natif de Bombay était là déjà lors de la première édition et, bien que diminué physiquement, se déplaçant avec peine à l’aide d’une canne, il est revenu pour diriger un concert mémorable.

Le phénomène Dovgan

À 87 ans, l’homme a réduit à l’essentiel ses impulsions et ses gestes. Mais cette économie a suffi pour faire briller le jeune orchestre, au demeurant très bien préparé par les coaches durant les semaines qui ont précédé ce premier rendez-vous. La «Symphonie fantastique» de Berlioz a déployé ainsi des traits profonds et conquérants, sous des archets soyeux, des bois feutrés, des cuivres saignants et des percussions telluriques. Il y a encore eu Yuja Wang pour faire chavirer la salle avec un «Concerto N° 3» de Rachmaninov de toute beauté. Accompagnée par des pupitres bien moins en relief, voire diaphanes, la Chinoise a paru transfigurée, loin de cette musicienne certes brillante mais parfois superficielle. Sa lecture habitée et subtile, servie par un jeu comme toujours bluffant de virtuosité, a été saluée par une longue ovation.

Un tout autre festival, plus intimiste, se dessine comme toujours à l’Église. Ici le piano s’est érigé en maître des lieux durant le week-end. Avec une jeune prodige russe, Alexandra Dovgan, tout d’abord, dont la hauteur de vue, la technique imparable et le jeu au scalpel ont confirmé tout le bien qu’on dit d’elle. Son programme, ambitieux et varié, a montré une artiste déjà accomplie, dans la «Partita N° 6 en mi mineur BWV 830» de Bach, dans la «Sonate pour piano N° 26» de Beethoven et dans les redoutables «Variations et fugue sur un thème de Haendel op. 24» de Brahms. Sur la même scène, dans la soirée de samedi, Sergei Babayan a fait parler son toucher légendaire, perlé et aquatique, dans un programme touffu consacré à Mozart et Haydn. Dimanche matin, la petite salle a ouvert ses portes à Véronique Gens et à l’excellent quintette I Giardini. Une voix galbée qui a su magnifier un choix cohérent de mélodies françaises. De l’amour blessé à l’amour enivrant, de la séparation douloureuse à la rencontre enchanteresse, Chausson, Saint-Saëns, Berlioz et d’autres encore ont trouvé là l’ardente ambassadrice d’un art précieux.

Une direction bicéphale On peut appeler cela un coup de tonnerre, au sein d’une manifestation qui, comme peu d’autres, est étroitement liée à la figure qui l’a fait naître, Martin Engstroem. Vendredi, à l’heure du lever de rideau, le président du conseil de fondation du Verbier Festival, Peter Brabeck, a annoncé au public que la question de la succession du Suédois avait été placée sur la table et qu’un scénario s’était imposé avec naturel. Le passage de témoin ne se fera pas dans l’immédiat. Néanmoins, la direction artistique du VF sera désormais assurée conjointement par Martin Engstroem et par son épouse, Blythe Teh Engstroem. Ce, à compter du 29 juillet prochain, jour où la nomination sera officiellement validée par le conseil de fondation. Tout laisse entendre qu’un jour, il y aura une passation des pouvoirs entre les deux. Altiste et programmatrice, la nouvelle codirectrice vante une longue expérience au sein du VF. Il y a vingt-quatre ans, elle intégrait les pupitres de l’orchestre du festival, elle y évoluait très vite en soliste avant de quitter la formation en 2005. Dans la foulée, elle participait à la fondation du Verbier Festival Chamber Orchestra, où elle évolue toujours en tant que première altiste. RZA

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

