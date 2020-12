Coronavirus – Le verdict européen sur le vaccin Pfizer/BioNTech bientôt rendu La commercialisation du vaccin des laboratoires américain et allemand sera approuvée ou rejetée au plus tard le 29 décembre lors d’une réunion extraordinaire de l’Agence européenne des médicaments.

Les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford sont soumis depuis plusieurs semaines à un «examen continu» auprès de l’Agence européenne des médicaments. (Photo d’illustration) KEYSTONE

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi qu’elle tiendrait une réunion extraordinaire le 29 décembre «au plus tard» pour donner, ou pas, son feu vert à la commercialisation du vaccin contre le Covid-19 développé par l’allemand BioNTech et l’américain Pfizer.

«Si les données soumises sont suffisamment solides pour conclure sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du vaccin, l’EMA (…) conclura son évaluation lors d’une réunion extraordinaire prévue le 29 décembre au plus tard», a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.

Auparavant, l’alliance entre les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech avait annoncé avoir déposé la demande d’autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l’UE auprès l’EMA.

Une autre réunion se tiendra d’ici le 12 janvier pour examiner la demande de mise sur le marché que vient de déposer le laboratoire américain Moderna pour son vaccin contre le Covid-19, a indiqué dans un communiqué distinct le régulateur européen.

«Examen continu»

Basée à Amsterdam, l’Agence européenne des médicaments a mis en oeuvre une procédure accélérée dit «d’examen continu» pour évaluer les données de sécurité et d’efficacité des vaccins contre le Covid-19 au fur et à mesure de leur parution. Les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et Oxford/AstraZeneca sont les trois projets de vaccin soumis depuis plusieurs semaines à cet «examen continu».

Seuls les deux premiers ont actuellement déposé leur demande officielle de mise sur le marché dans les pays de l’UE. Ce sera ensuite à la Commission européenne de donner son feu vert pour la distribution.

«Si l’EMA donne une recommandation positive suivant une analyse très détaillée des aspects de sûreté et d’efficacité des candidats vaccins, la Commission fera tout son possible pour arriver à une décision d’autorisation rapide, très rapide», a indiqué mardi Stefan de Keersmaecker, un porte-parole de l’exécutif européen.

Il a rappelé qu’il fallait également consulter les États membres, estimant que l’approbation finale serait «une question de jours» après la recommandation de l’EMA.

