Le verre à 30 francs des Caves ouvertes divise les vignerons

Aidés par le soleil, les vignerons valaisans ont vécu une cuvée 2019 des Caves ouvertes réussies, le week-end dernier. Samedi et dimanche, ce sera au tour de quelque 300 collègues vaudois de faire déguster leurs crus. Avec le même succès? De nombreux producteurs s’interrogent. En cause? Le prix du passeport donnant accès à la manifestation augmente singulièrement cette année et passe de 20 à 30 francs.

Cette hausse – qui peut toutefois être amenuisée en commandant le sésame en ligne pour 24 fr., jusqu’à vendredi – vise à valoriser les produits, justifie l’Office des vins vaudois (OVV). «C’est une forme de reconnaissance pour le travail des vignerons et la qualité de leurs vins, souligne Alexandre Centeleghe, responsable événements et médias de l’organisme. C’est d’ailleurs une demande qui émane des producteurs.»

Président de la Communauté de la vigne et des vins de Lavaux, Blaise Duboux confirme et salue la décision du comité cantonal, qui a été prise pour éloigner les profiteurs: «Les gens viennent chez nous pour déguster des vins de qualité; les Caves ouvertes ne doivent pas être l’endroit où l’on vient se pintoiller.» Christophe Bertholet en convient, «des bons profiteurs, on en voit». Mais le Villeneuvois reste partagé: «Est-ce que ça permettra vraiment de faire le tri ou, au contraire, est-ce que les gens voudront boire plus pour en avoir pour leur argent?»

Le Bellerin Pierre-Yves Rapaz relativise ce prix: «C’est un montant conséquent. Mais il comprend deux jours de dégustation, la possibilité de se déplacer d’un lieu de production à l’autre en transports publics…»

Ruée sur Lavaux?

C’est précisément ce que met en avant l’OVV: «C’est un pass touristique global pour l’offre cantonale. Il intègre également plusieurs musées. L’idée est vraiment d’inciter les gens à découvrir d’autres régions», explique Céline Jaquemet, cheffe de projet en charge de ces journées à l’OVV. À noter que la gratuité sur le réseau Mobilis était déjà en place ces deux dernières années, avant donc l’augmentation du prix du passeport.

L’objectif est de faire voyager mais aussi de «délester» certains villages. «Chaque année, Épesses est par exemple pris d’assaut», constate Alexandre Centeleghe. Pour certains, cette augmentation risque pourtant justement de favoriser Lavaux. «C’est connu, le prix des bouteilles est globalement plus bas à La Côte ou dans le Nord, relève Hervé Barraud à Tartegnin. Pour 30 francs, les gens auront peut-être plus envie de se tourner vers des vins plus chers, donc vers Lavaux ou le Chablais.»

De même, le nouveau passeport pourrait favoriser les villages à l’âme plus strictement viticole. «Les gens risquent de se tourner plus vers Yvorne ou Aigle, qui comptent une plus forte concentration de vignerons, que vers Bex ou Ollon, par exemple», note l’Aiglon Alexandre Favre, tout en estimant que la hausse de prix permettra effectivement de dissuader «ceux qui viennent pour tendre le verre».

L’OVV rappelle que les 30 francs encaissés par verre profiteront aux producteurs: «Les trois quarts sont reversés aux comités régionaux pour financer la promotion de leurs vins et l’offre à leur charge durant les Caves ouvertes, comme les navettes locales», détaille Céline Jaquemet. Le quart restant revient à l’OVV, notamment pour l’organisation de ces journées. Pour Pierre-Yves Rapaz, le risque est précisément de voir certains «court-circuiter» le système payant, voulu après quelques éditions par les vignerons du Chablais. De fait, à Valeyres-sous-Montagny, Daniel Burdet est catégorique: «C’est un prix trop élevé pour cette manifestation qui arrive trop tard: les Genevois, les Neuchâtelois et les Valaisans ont déjà eu leurs Caves ouvertes. Est-ce que les gens mettront encore 30 francs pour ça? Je n’ose pas demander ça à me clients fidèles. Je servirai ceux que j’ai invités personnellement dans mes verres.»

Alors que le prix divise les vignerons vaudois, une question ne trouve pas de réponse: pourquoi le Valais est-il en mesure d’organiser un événement comparable gratuitement (hormis au Jardin des vins de Sion, où le verre coûtait 30 fr. le week-end dernier). «L’offre n’est pas la même, elle ne comprend par exemple pas le transport en Valais», relève Céline Jaquemet. «Et la structure économique même du Valais est incomparable: il compte 23'000 propriétaires de vignes. L’engagement de l’État est bien plus fort, pour des raisons politiques.» (24 heures)