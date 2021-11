Il y a l’impatience des uns et le courroux des autres. Ceux qui pensent que l’État charge par trop la barque ou inversement. Et pourtant, le canton de Vaud fait grosso modo ce qu’il avait annoncé en matière de transition énergétique. Dans le sillage d’un Plan climat dévoilé en grande pompe par le Conseil d’État au complet l’an dernier, adoubé par certains climatologues. Chaque département vient avec son lot d’actions ou de projets concrets.

Lire aussi Abo Taxe automobile Nouvelle taxe auto: votre facture va-t-elle augmenter? Alors oui, Vaud construit des pistes cyclables, avance sur le dossier des éoliennes, multiplie les projets de transports publics propres dans le chef-lieu, mais aussi dans le reste du canton. Avec des investissements considérables et un grand boss des finances qui, contraint ou forcé, finit par délier un brin sa bourse. On s’est assez gaussé de la timidité de la droite en général et du PLR en particulier pour ne pas remarquer certains revirements. C’est, par exemple, un postulat du président du grand vieux parti que le Grand Conseil vient d’accepter pour raccourcir les délais de recours sur les projets écologiques.

«Un coup de pied dans la fourmilière en matière de pollueur-payeur»

Ce que propose une autre libérale-radicale, Christelle Luisier, c’est un coup de pied dans la fourmilière en matière de pollueur-payeur. Oui, il aurait pu être moins timide, plus drastique, mieux ciblé. Mais ce principe est celui où se sont cassé les dents Doris Leuthard et Simonetta Sommaruga au niveau suisse. En 2024, ici, ce sont les propriétaires de véhicules privés responsables de la majorité des gaz à effet de serre qui paieront. Normal, puisque, ces trente dernières années, ce sont les principaux vecteurs du réchauffement climatique. C’est aussi simple que ça.

Vaud vise ainsi une baisse de 20% de CO 2 à l’horizon 2030. Et un taux minimum de 15% de voitures électriques privées parmi les nouvelles immatriculations. Là, il faudra, comme le demandent notamment les Vert’libéraux, sérieusement développer le réseau de recharges.

Les «petits pas» n’en sont plus quand ils entrent dans le concret. Mais alors que la COP26 pourrait accoucher d’une souris noyée dans une usine à gaz, alors que la loi sur le CO 2 a enfanté un refus populaire parce qu’illisible, nous faisons dans le «penser global, agir local» cher à l’activiste social écossais Patrick Geddes. Comme quoi le son rauque et criard venu des cornemuses de Glasgow peut aussi servir d’alerte ici. Sur des airs où opportunisme et pragmatisme jouent à l’unisson.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.