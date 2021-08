Reprise des spectacles – Le vert est dans la pomme de Vidy Le théâtre annonce une première partie de saison sur une perspective engagée et écologique. Boris Senff

Dans la performance «SpO2», Anne et Jean Rochat vont plonger dans le lac et se passer un respirateur actionné à la pompe par des volontaires. SARAH ANTHONY

Pour Vincent Baudriller, l’engagement va de soi, mais le directeur du Théâtre de Vidy admet que le «moment, singulier, a accentué l’attention, notamment la réflexion sur les questions de durabilité». Le démarrage de la saison 2021-2022, qui demande pour l’heure un pass sanitaire en bonne et due forme pour être abordée, porte en tout cas fortement les interrogations écologiques revendiquées par le label «Théâtre durable?».

Et cela dès le spectacle d’ouverture, «Un ensemble animal» de Judith Zagury et le Shanjulab, délocalisé à Gimel et qui expérimente la coexistence, bien réelle, des humains et des animaux. Toujours hors les murs – rappelons que Vidy est en chantier pendant encore au moins une année – à La Becque, la performance «SpO2» d’Anne et Jean Rochat, qui vont plonger sous l’eau pour se passer un respirateur activé à la pompe par des volontaires… Une métaphore de nos vies de pré-asphyxiés en besoin de solidarité!