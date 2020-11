Deux candidates écologistes à l’assaut du Conseil d’État valaisan. Le pari est audacieux. Droit dans le sillage de l’élection surprise dans un Vieux-Pays - qui l’est de moins en moins - de Christophe Clivaz aux dernières fédérales, le parti environnementaliste a les dents qui rayent la raclette. Et pourquoi pas? Puisque les socialistes ont délaissé ce terrain après les deux mandats pour le moins mitigés d’Esther Waeber-Kalbermatten, pionnière à ce poste. Mais en proposant un homme populaire plus qu’acquis à la cause violette, Matthias Reynard.

Claude Ansermoz Afficher plus Florian Cella/24 heures Rédacteur en chef, 24 heures

Depuis l’échec d’Elisabeth Ackermann à Bâle-Ville, ils ne sont d’ailleurs plus que six Verts à siéger dans un Exécutif cantonal en Suisse. Sur 151 postes au niveau national. Soit un modeste 4% selon le recensement passionné, méticuleux et précis qu’effectue Nasha Gagnebin (@nashtags) sur Twitter. On est bien loin de leur score dans les parlements où ils représentent presque 10%. Encore plus loin de leur résultat national d’octobre dernier (13,3%).

Donc, aux gouvernements, ils performent encore moins que l’UDC (25) dont on dit pourtant tout le temps qu’ils peinent, en tout cas dans certaines régions, à franchir le Rubicon exécutif au scrutin majoritaire. Rien n’est pourtant perdu en scrutant l’arrivée, en mai 2019, de Martin Neukom au Regierungsrat zurichois; devenant à 32 ans le plus jeune ministre depuis un certain Manfred Escher, celui qui a pensé à percer le Gothard. De quoi voir le bout du tunnel?

«Ils ne sont d’ailleurs plus que six Verts à siéger dans un Exécutif cantonal en Suisse.»

Si on vous dit tout ça, c’est qu’on n’a pas complètement l’impression que le Vert vaudois est dans le fruit exécutif des villes et du Canton. Ou qu’il fait tout pour rester dans l’impasse. Électoralement et stratégiquement, pourquoi, par exemple, ne pas avoir lancé de candidats propres aux deux dernières complémentaires au Conseil d’État pour remplacer Jacqueline de Quattro et Pierre-Yves Maillard? Ne serait-ce que pour sonder le degré d’éligibilité de leur personnel politique et en profiler certain(es). Les dents écologistes ne rayent pas le papet.

Dans les villes, c’est aussi compliqué. Alors que les Verts sont loin d’être certains de conserver la syndicature veveysanne ou même une place à l’Exécutif suite au départ d’Elina Leimgruber, on peine aussi à saisir leur stratégie en ville de Lausanne, où le potentiel est clair. S’ils ont raison d’attaquer le parti à la rose au moins au premier tour, et de miser sur l’atout jeune et #grèveduclimat compatible avec Xavier Company, présenter un ticket à trois avec majorité d’hommes aux deux tiers est une erreur. Une erreur que ni le PLR ni les socialistes n’ont osé faire.