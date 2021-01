Exigence d’un test de dépistage négatif pour entrer dans tel ou tel pays – y compris en Suisse depuis mercredi –, placement en quarantaine de voyageurs, mises à l’index de certains territoires: en Europe, le protectionnisme sanitaire aux frontières se poursuit, et se renforce même, alors que le nouveau variant du virus joue les épouvantails.

En même temps, ces mesures contraignantes apparaissent comme une hérésie pour des États qui, économiquement, ont érigé le village global en modèle. La quête de solutions pour atténuer les effets de ces chicanes est donc aussi à l’ordre du jour. Pour le meilleur? Ou pour le pire? La Grèce, soutenue par d’autres pays dont le PIB dépend fortement du tourisme, émettait à la mi-janvier l’idée de créer une sorte de passeport vaccinal qui permettrait à toute personne ayant reçu ses deux injections de circuler librementà travers l’Union européenne. Idée saugrenue, du point de vue scientifique, à l’heure où les connaissances sur les vaccins, dont on sait qu’ils protègent des symptômes, ne permettent pas de dire s’ils limitent la transmission du virus. Proposition qui soulève aussi un questionnement éthique: peut-on assumer l’existence d’une société duale où vaccinés et non vaccinés n’auraient pas les mêmes privilèges? Et si l’on ouvre cette boîte de Pandore, où s’arrêtera-t-on?

Vu le temps que prennent les injections, ce n’est sans doute pas demain que naîtra le laissez-passer vaccinal. En revanche, les solutions technologiques permettant de certifier le statut sanitaire d’un individu sont déjà sur le marché. Afin de mieux passer les frontières, nous stockerons bientôt sur nos smartphones, via des applications reconnues, résultats de test de dépistage et preuve de vaccination. Dès lors qu’ils deviendront largement opérationnels, ces outils sont censés faciliter nos déplacements. Ils sont surtout le miroir d’un monde devenu impitoyablement restrictif.