Patrimoine militaire – Le vertigineux monte-charge de Pré-Giroud sera retapé Muni d’une des plus anciennes installations du pays, le fort de Vallorbe doit faire l’objet d’un lifting. Les câbles métalliques seront remplacés. Anetka Mühlemann

Le Fort de Pré-Giroud a besoin d’un coup de neuf. Le président de la fondation, Jean-Michel Charlet (ici en 2012) en a bien conscience. FLORIAN CELLA

Avec ses faux airs de chalet suisse, le fort de Pré-Giroud fait son effet dès l’entrée. Le plongeon dans la mobilisation de la Seconde Guerre mondiale s’effectue ici au propre comme au figuré. Un puits permet de s’enfoncer dans les entrailles de l’ouvrage déclassifié.

«La spécialité, ce sont ces 30 mètres de descente à pic, relève Jean-Michel Charlet, président de la fondation qui gère le site. C’est le seul de ce type ouvert au public.»

Pour ceux qui veulent s’éviter les 150 marches d’escalier, il y a le monte-charge mis en service par le fabricant d’ascenseurs Schindler en 1938. «C’est l’un des plus anciens de Suisse en l’état d’origine que nous connaissons, précise Pierre-Alain Descloux, directeur de l’antenne vaudoise. Mais c’est de la mécanique très solide. On n’a pas de souci avec la maintenance.»

Minicouac

«C’est très fiable, abonde Jean-Michel Charlet, qui finit quand même par lâcher une anecdote sur cet élévateur d’une capacité de 1500 kg. L’an dernier, le cerveau moteur de l’ouverture des portes nous a fait le coup de la panne. Tout le monde a dû marcher. Heureusement, il n’y avait personne à l’intérieur!»

Chronos a toutefois fait son œuvre et les câbles en acier ainsi que les poulies doivent être échangés. Même s’il n’y a pas de danger immédiat, les travaux seront effectués dans le courant du mois. «La particularité, c’est qu’il n’y a pas d’étages intermédiaires, pointe Pierre-Alain Descloux. Donc on devra tout porter.» Coût de l’opération: 35’000 francs.

Batterie de nouveautés

Une sacrée somme pour l’équipe de passionnés qui veille sur ce vestige du réduit national. Cette année, elle a déjà investi du temps et de l’argent pour lancer un audioguide en cinq langues (allemand, anglais, espagnol, français et italien) et monter une exposition temporaire sur le convoyage de soldats slaves durant l’après-guerre. Grâce à la donation des archives de René Jean Rosset, elle offre un regard inédit sur l’activité de celui qui officiait autrefois dans la région au sein de la gendarmerie de l’armée.

Dimanche, le fort perché sur les hauteurs de Vallorbe organise une journée spéciale avec, en autres, une vente de matériel militaire. La visite de ce joyau militaire creusé dans la roche permet de tutoyer autant la Mob 39-45, présentée dans une scénographie hautement réaliste, que la fraîcheur des lieux à 8 degrés.

