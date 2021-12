Crise institutionnelle – Le Verts de Nyon soutiennent leur municipale honnie

Pierre Wahlen et Élise Buckle, les deux municipaux écologistes que tout sépare désormais.

La gauche triomphante a perdu son lustre. Début mars 2021, l’alliance entre les Verts et les socialistes plaçait cinq élus dès le premier tour. Elle manquait de peu la majorité au Conseil communal en obtenant 50 des 100 sièges. Neuf mois plus tard, la Municipalité traverse une crise institutionnelle après le dépôt d’une plainte pénale contre une de ses élues, l’écologiste Élise Buckle, accusée de violation du secret de fonction. Les sourires ont disparu dans la grisaille du mois de décembre.

Dans l’œil du cyclone, le parti des Verts, première force politique nyonnaise, vit donc des heures difficiles. Il est pris entre deux camps, celui de son municipal Pierre Wahlen et du syndic Daniel Rossellat, affilié à la formation, et celui d’Élise Buckle. La section du district s’est réunie lundi soir pour prendre position sur cette affaire. «Un de nos municipaux en accuse une autre. C’est forcément un peu difficile à l’interne», admet Alexander Federau, chef de file des Verts au Conseil communal de Nyon. Mais il précise que la séance de lundi soir s’est déroulée dans un climat respectueux. «Dans cette situation, je craignais qu’il puisse y avoir une dérive clanique au sein de notre groupe. Elle n’a pas eu lieu. Il y a deux camps avec quelques membres plus extrêmes, mais la grande majorité est modérée.»