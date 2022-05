La vogue des nouveaux festivals de musique classique en terres romandes se poursuit. Peu avant Les Ondes à Monthey, voici le Vevey Spring Classic, à découvrir du 3 au 5 juin dans différents espaces de concert du chef-lieu de la Riviera vaudoise. L’initiative en revient à Wilson Hermanto, chef d’orchestre d’origine indonésienne. Associé au violoncelliste Daniel Müller-Schott, le chef invité principal des Cameristi della Scala à Milan (qui sera présent avec son orchestre) a imaginé construire un rendez-vous printanier de musique de chambre autour d’artistes de premier plan et de quelques jeunes musiciens triés sur le volet. Interview avec un chef investi de sa mission de transmission, au plus haut niveau.

Avec Daniel Müller-Schott, nous avons voulu proposer un cadre propice au mentorat. Vous savez que le violoncelliste allemand a été pendant longtemps un «protégé» d’Anne-Sophie Mutter. La violoniste l’a mis en avant, lui a prodigué des conseils et a accompagné son début de carrière pendant quinze ans. Nous souhaitons faire quelque chose de similaire en fidélisant des jeunes prodiges sur le long terme. C’est le meilleur chemin pour soutenir une nouvelle star. Pour cette première édition, avant les concerts du week-end, nous organisons deux master classes par instrument. Elles sont ouvertes au public et se déroulent à la Fondation Hindemith à Blonay, du 30 mai au 4 juin.

Quels sont les mentors de cette première édition et leurs jeunes talents?

Nous avons quatre solistes mentors. Il y a bien entendu Daniel Müller-Schott, qui présente la violoncelliste Senja Rummukainen. Nous avons la chance d’avoir Janine Jansen, qui enseigne à la Haute École de musique à Sion et qui encadre deux jeunes violonistes prometteuses, Noa Wildschut et Hana Chang. D’autre part, l’altiste Nils Mönkemeyer a choisi l’altiste Emma Wernig. Quant au pianiste tessinois Francesco Piemontesi, il parraine le lauréat du Concours Enescu de l’année dernière, la Coréenne Yeon-Min Park. Nous avons convenu que chaque jeune prodige pourrait participer deux fois au Vevey Spring Classic et revenir éventuellement à nos rendez-vous ponctuels en automne et en hiver.