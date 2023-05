Prise en charge et prévention – Le vieil hôpital de Morges renaît en pôle dédié au diabète Avant de reprendre du service lors de la pandémie, le site des Pâquis semblait voué à la démolition. C’est désormais un Centre d’endocrinologie-diabétologie. Sarah Rempe

Le Centre des Pâquis, à Morges, développe un programme pilote dans la prévention du diabète, notamment mené par Salomé Rey, diététicienne du Centre d’endocrinologie-diabétologie. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

À Morges, lorsqu’on mentionne le bâtiment situé au numéro 20 de la rue Henry-Dunant – une adresse prédestinée apparemment puisqu’elle porte le nom du fondateur de la Croix-Rouge – plus connu sous le nom des Pâquis, les souvenirs divergent selon la génération de l’interlocuteur. Les plus anciens se souviendront de l’infirmerie, de l’ancien hôpital ou de l’EMS, la nouvelle génération mentionnera forcément les tests et vaccins liés à la pandémie.