«Quel âge a la Suisse?» – «Le vieillissement est un processus positif» Selon le sociologue François Höpfliger, le fait que la population suisse vieillisse est un bon signe.

Professeur à l’Université de Zurich, François Höpfliger rappelle: «II y a toujours eu des scénarios catastrophe en matière démographique. En 1940, les statisticiens ont prédit que la Suisse allait disparaître. Des avertissements selon lesquels les caisses de l’AVS seraient bientôt vides étaient déjà lancés dans les années 90.» Source: Albert Studer-Auer, Die Offensive des Lebens, Bern 1941

Professeur au Centre de gérontologie de l’Université de Zurich depuis 2013, François Höpfliger est à la pointe de la recherche sur les questions du vieillissement en Suisse. Depuis des décennies, il s’intéresse aux thèmes de l’âge, des relations entre les générations et de la politique sociale.

Notre carte de la démographie en Suisse montre un pays divisé en trois: la région de Zurich abrite principalement des personnes en âge de travailler, la Suisse romande de nombreux enfants, et le reste de la Suisse a une population plus âgée. Pourquoi? Je ne parlerais pas d’un partage en trois parties, mais plutôt d’un instantané. Le taux de natalité est similaire dans toutes les régions du pays. Les Romands n’ont pas plus d’enfants que les Alémaniques. Ce que l’on observe en Suisse romande, c’est plutôt un changement de génération: des familles plus jeunes se sont installées dans des zones occupées auparavant par une population plus âgée.

Mais la Suisse romande accueille de nombreux migrants, dont on suppose qu’ils ont davantage d’enfants. Oui, l’immigration joue un certain rôle. Les personnes originaires du Maghreb et d’Afrique ont tendance à avoir plus d’enfants. Mais cela ne vaut que pour la première génération.

Et pourquoi l’axe entre Berne et Bâle abrite-t-il une population plus âgée? Les gens s’en éloignent-ils, comme ceux qui quittent les régions de montagne? Il s’agit d’exode rural: il y a trente ou quarante ans, de nombreux habitants de ces régions ont quitté les villes pour s’installer dans des lotissements familiaux et des maisons individuelles à la campagne. Entre-temps, les enfants ont grandi, mais les parents sont restés.

Ces lotissements familiaux sont-ils devenus des quartiers de personnes âgées? En exagérant à peine, on peut le dire. Les communes qui attiraient autrefois les familles possèdent aujourd’hui une proportion relativement élevée de retraités, car les villes sont devenues plus attrayantes pour les familles. Par exemple, en périphérie de Zurich vivaient autrefois de nombreux enfants, alors que l’âge moyen augmentait en ville. Maintenant, c’est l’inverse: la population de nombreuses communes autour de Zurich vieillit, tandis que dans la ville, le nombre d’écoliers augmente d’année en année – principalement là où se trouvent les coopératives d’habitation. La structure d’âge reflète l’implantation des habitants: le facteur décisif est l’endroit où se trouvent les appartements familiaux et leur date de construction.

Peut-on parler d’un cycle? Les localités aujourd’hui plus jeunes vont vieillir et les plus vieilles finissent par rajeunir? C’est généralement le cas. Bâle-Ville, par exemple, a eu la plus forte proportion de personnes de plus de 80 ans pendant un certain temps. Depuis, elles sont décédées et des habitants plus jeunes se sont installés.

Cela s’applique-t-il aussi aux zones de montagne? Les jeunes familles s’installeront-elles à un moment donné dans ces régions? Traditionnellement, beaucoup de gens quittent la montagne. D’un autre côté, la campagne glaronnaise attire par exemple de plus en plus de jeunes familles parce que s’y trouvent encore des logements abordables. Et avec les nouvelles formes de travail, la proximité de la ville n’est plus aussi déterminante.

Néanmoins, les différences de structures d’âges sont dans certains cas énormes. Qu’est-ce que cela signifie pour la cohésion de la Suisse? Une plus grande mixité serait-elle souhaitable? Je ne vois pas cela comme un problème significatif. Les différences politiques entre les personnes âgées et les jeunes ne sont pas particulièrement prononcées; les oppositions entre universitaires et non-universitaires, pauvres et riches, et zones urbaines et rurales jouent un rôle plus important. Même l’espérance de vie s’est uniformisée. Par le passé, les gens vivaient plus longtemps en ville, mais ce n’est plus le cas. Il existait autrefois une différence marquée entre les taux de natalité catholiques et protestants, mais elle s’est également équilibrée.

Notre pays est de plus en plus vieux. Faut-il prendre des mesures là contre? Seulement si on considère le vieillissement démographique comme négatif. En fait, c’est un processus positif, car il signifie que les gens vivent plus longtemps et en bonne santé.

Mais économiquement, c’est un problème. Oui, la génération actuelle de retraités bénéficie davantage de l’État-providence que les générations futures. On constate dans tous les pays occidentaux un déséquilibre sociopolitique entre les générations, qui se produira à l’avenir également en Chine. La population active d’aujourd’hui devra travailler plus longtemps ou payer davantage pour la prévoyance vieillesse. En même temps, l’AVS est un facteur de stabilisation important. Même les frais de santé sont en fait des revenus. Ils garantissent des emplois pour les jeunes, dans le domaine des soins. Ce n’est pas pour rien que la Suisse n’a jamais connu de crise de consommation majeure au cours des trente ou quarante dernières années.

Les politiciens qui mettent en garde contre les conséquences du vieillissement de la population exagèrent? Il existe bien sûr quelques injustices, un problème de répartition. Le système de retraite n’est pas viable, des milliards sont transférés de la population active vers les retraités – souvent vers les retraités riches, parce que ce sont ceux-là qui vivent le plus longtemps en général. Mais dans l’ensemble, la Suisse est relativement stable sur le plan démographique. Bien que le taux de natalité soit depuis cinquante ans inférieur à ce qui serait nécessaire pour maintenir le nombre de citoyens, l’immigration a jusqu’à présent compensé cette situation. La structure d’âge actuelle de la Suisse reste favorable à l’économie.

Certains disent: nous faisons venir des personnes très qualifiées dont la formation a dû être payée par d’autres. Des économistes pensent que c’est une stratégie brillante. Nous économisons sur les frais de formation et bénéficions de professionnels gratuitement. Et lorsqu’ils prennent leur retraite, beaucoup retournent dans leur pays d’origine.

Vous l’avez mentionné, de nombreux retraités sont riches. Néanmoins, on ne connaît pas de commune qui affirme vouloir attirer des personnes âgées… Cela est dû, d’une part, aux coûts des soins qui, dans de nombreux cantons, doivent être supportés par les communes dans lesquelles vivent ces personnes âgées. Des communes refusent des EMS sur leurs sols, parce qu’elles ont peur des frais qui en découleraient. Certaines communes zurichoises, par exemple, paient 300’000 fr. de plus chaque année pour les soins. Mais il existe aussi des communes qui ont essayé d’attirer les seniors fortunés. Cependant ces derniers ont surtout acheté des résidences secondaires. Parce que les personnes en âge de prendre leur retraite aiment rester dans leur ancien environnement. La seule commune que je connaisse où un grand nombre de retraités a déménagé est Kreuzlingen, sur le lac de Constance.

De nombreuses communes aimeraient attirer davantage de familles, mais disent ne pas réussir. Comment y parvenir? La seule stratégie est de construire du logement social. Et il est important de prêter attention au changement de génération. En Suisse, beaucoup de personnes âgées vivent seules – ou à deux – dans des appartements anciens et bon marché, de quatre ou cinq pièces, ou dans des maisons familiales. La Suisse est probablement le seul pays du monde où les personnes âgées sont plus nombreuses à se plaindre d’appartements trop grands que d’appartements trop petits. Le problème est que lorsque ces personnes emménagent dans un appartement plus petit, le loyer est généralement plus élevé. D’autre part, de plus en plus de familles ont du mal à trouver des appartements abordables et suffisamment grands.

La construction d’appartements pour les personnes âgées pourrait-elle être un moyen de libérer des appartements plus grands et plus abordables? Ce pourrait être une solution. L’important est que les gens puissent passer au sein de la même commune d’un grand logement à un appartement plus petit et accessible sans avoir à payer un loyer beaucoup plus élevé. Dans la région de Bâle, certaines localités tentent également d’améliorer l’accession à la propriété, par exemple en autorisant des appartements protégés ou la construction d’une petite dépendance dans le jardin. Mais cela ne fonctionne qu’à petite échelle et en aucun cas partout. Un contre-exemple est Thalwil (ZH). Là-bas, la Municipalité n’a aucune marge de manœuvre pour construire des logements, car tous les biens qui arrivent sur le marché sont tout simplement trop chers.

Si vous étiez syndic, quelle serait votre stratégie? Une Municipalité doit-elle absolument attirer plus de jeunes? La meilleure stratégie est un bon mélange. On construit beaucoup aujourd’hui de quartiers mixtes, avec des appartements pour les familles, les personnes âgées et les résidents seuls. Ensuite, les gens peuvent changer de logement au sein du lotissement. Les coopératives le font depuis longtemps: les locataires doivent parfois déménager s’ils vivent dans un appartement sous-utilisé.

Dans nos discussions, nous avons constaté à maintes reprises que les autorités sont complètement surprises par l’évolution démographique. Par exemple, de nouveaux lotissements sont construits et les autorités s’étonnent que le nombre d’enfants augmente soudainement. Est-ce si imprévisible de savoir qui emménagera? En fait, les Municipalités ont peu d’influence sur la structure de l’habitat. Tant qu’il existe des réserves foncières, la répartition démographique peut changer de manière significative en l’espace de cinq ou six ans – en fonction de ce qui est construit et à quel moment. Ce que les autorités peuvent faire: construire des structures adaptables en fonction des besoins, afin de pouvoir créer rapidement des crèches, des jardins d’enfants ou même des appartements pour personnes âgées.

À quoi ressemblera la Suisse dans vingt ou trente ans? Certaines zones peuplées aujourd’hui de personnes âgées vont rajeunir. Les villes sont à nouveau plus intéressantes pour les familles, car elles offrent beaucoup d’activités et de bonnes possibilités de formation, le tout sans voiture. En revanche, des agglomérations dont la moyenne d’âge des habitants est basse, comme celles de l’arc lémanique, vont vieillir pendant un certain temps. Dans les régions de montagne, de nombreuses petites communes vont disparaître ou fusionner parce qu’elles ne peuvent pas survivre par elles-mêmes. Et il faudra probablement relever l’âge de la retraite.

