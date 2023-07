Feuilleton littéraire (3/4) – Le Vieux-Moulin, la piscine des… moulins à paroles Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud se sont installés dans les petites piscines lausannoises, pour écrire avec et pour les baigneurs. Collectif Caractères mobiles

Le collectif Caractères mobiles, ici représenté par Catherine Favre, s’en est allé, jeudi 6 juillet, à la piscine du Vieux-Moulin à la rencontre d’usagers motivés à livrer leurs confidences ou à leur inspirer des cartes postales. Sous le soleil, les langues se délient… LAURENT DE SENARCLENS

Durant tout le Festival de la Cité, le collectif formé de Catherine Favre, Mathias Howald et Benjamin Pécoud s’est installé dans les piscines de quartier lausannoises pour écrire avec et pour les baigneurs. Le texte qui suit est le fruit de ces rencontres. Après les bassins de Montétan et de Boisy, départ pour un nouveau point d’eau.

Chapitre 3: la piscine du Vieux-Moulin

La piscine du jour est comparable aux autres: mêmes dimensions, mêmes couleurs, même ligne de bouées qui sépare le bassin en deux. De cette piscine, quelqu’un nous a dit qu’il y avait emmené sa mère dans le seul but de lui prouver qu’elle existait. Nous sommes assis sur des chaises en plastique empruntées au local des maîtres-nageurs, nos machines à écrire et nos ordinateurs sur les genoux, et nous absorbons les voix qui nous entourent et la rumeur de la ville en contrebas.

Arrive une femme avec ses petits-­enfants qui nous laisse son mari: «C’est parfait, il en a pour la journée à vous parler, moi, je vais me baigner avec les gamins et je reviens le chercher plus tard.» Le mari attend qu’elle ait franchi le pédiluve pour déclencher le moulin à paroles. Il dit qu’autrefois il y avait des problèmes ici, qu’un matin les gardiens avaient retrouvé les bancs au fond de la piscine, une autre fois, c’était un vélomoteur.

À l’époque on pouvait encore fumer au bord du bassin, c’était sympa, le maître-nageur était un copain, il avait de la bière au frigo et ensemble ils s’installaient pour boire à l’étage au solarium. Impossible d’imaginer ça aujourd’hui. D’ailleurs, le copain est parti à la retraite.

«Vous écrivez quoi d’habitude?» Maître-nageur

Le maître-nageur qui l’a remplacé nous rejoint et demande: «Vous écrivez quoi d’habitude?» Lui s’est offert pour ses 30 ans une formation Booste ton intelligence! sur la lecture rapide. Il nous assure qu’il est devenu en quelques heures un spécialiste en permaculture. Mais pour la lecture de loisir, il préfère lire à vitesse normale.

Il nous demande si nous avons lu «Papillon», la biographie d’une nageuse syrienne, Barack Obama a adoré: «Quand tu lis ça, tu as l’impression d’avoir des pâtisseries orientales plein la bouche et du jasmin dans le nez.» Chaque matin, il prend le bateau depuis la France avec sa copine qui est sauveteuse à la piscine olympique au bord du lac.

Ce qui est bien ici, dit-il, c’est qu’il fait des rencontres incroyables. L’autre jour une femme était là qui avait fait la première partie de Lionel Richie au Montreux Jazz. Et pas plus tard que ce matin, il a discuté avec un photographe de mode, et ça, ça l’intéresse parce qu’il voudrait se lancer dans le mannequinat. Puis son téléphone sonne et il doit nous laisser.

L’une des cartes postales inspirées au Collectif Catactères mobiles par l’une des usagères de la piscine du Vieux-Moulin, jeudi 6 juillet. LAURENT DE SENARCLENS

Le moulin à paroles en profite pour reprendre, un copain lui a raconté qu’en Thaïlande les gens se construisent des maisons à l’américaine. Mais leurs piscines font seulement 20 centimètres de profond, c’est juste pour montrer sur Google Maps qu’ils en ont une, en fait, c’est exactement comme les faux livres dans les bibliothèques.

«Une femme rejoint le chant des phrases lancées au vent. Elle porte d’énormes lunettes à soleil et un énorme collier.»

Une femme rejoint le chant des phrases lancées au vent. Elle porte d’énormes lunettes à soleil et un énorme collier. Elle nous tend le journal où nous figurons en photo. La photo date d’hier et nous montre attablés au bord d’une piscine, doigts crispés sur le clavier de la machine à écrire, sourires un peu forcés, le pied de la table dangereusement proche du bassin. «Moi aussi à l’époque j’étais dans le journal! C’est grâce à nous, militants du POP, que les piscines de quartier sont gratuites!» Avant, il y avait un tourniquet et il fallait débourser un franc. Il était grand temps de collectiviser tout ça, dit-elle, parce que le communisme, c’est rentabiliser le bien commun.

Selon le moulin à paroles, la gratuité est la moindre des choses: pour un gamin qui vient le matin, rentre chez lui manger à midi et revient l’après-midi, cela fait quand même cher. Et à Lausanne on paie des impôts, enfin, pas tout le monde, car y a tous ceux qui sont au social, mais ceux qui en paient en paient beaucoup. Ce qui est moins normal, c’est que ceux qui ne paient pas leurs impôts dans la commune puissent profiter des infrastructures. Nous l’écoutons d’une oreille, un coup de vent tourne la page du journal et nous propose un article qui a pour titre: «Pourquoi certains seniors sont-ils si méchants en ligne?»

«Les corps se cherchent et se frôlent, ils s’évitent.»

Franziska, 15 ans, vient nous demander si on travaille dans la publicité. Avec Lisa et Marius, ils jouent à deviner les métiers des baigneurs. Ils font ce jeu partout, mais à la piscine c’est plus difficile, les indices sont maigres. Quand ils sont sûrs de leur fait, ils vont vérifier auprès du baigneur, mais leur pronostic est généralement faux.

C’est le cas une fois de plus, Franziska repart avec nonchalance, elle rejoint Lisa et Marius qui entretemps ont emprunté des pistolets à eau et se giclent en riant, puis ils attrapent Franziska et la jettent à l’eau. Les corps se cherchent et se frôlent, ils s’évitent.

Ce soir ils rejoindront le couloir étroit et sombre de l’immeuble qui surplombe la piscine, la serviette encore nouée autour des hanches, ils resteront dans leur chambre en attendant que leurs parents préparent le repas.

À chacune des étapes de leur semaine passée dans les piscines de quartier lausannoises, le trio d’écrivains du Collectif Caractères mobiles a installé sa machine à écrire, prête à cracher les mots inspirés par les visiteurs des lieux. LAURENT DE SENARCLENS

Le solarium est accessible par un petit escalier caché derrière les toilettes, il est bordé d’une barrière en béton derrière laquelle fleurs et arbustes tentent de survivre. Quatre pins miniatures découpent le ciel bleu et donnent au lieu une allure méditerranéenne. Les bruits du bassin évoquent le bord de mer. Il ne reste plus qu’à scruter le ciel et attendre le passage d’un goéland. Là-haut, c’est le territoire des filles en bikinis tangas et des mecs épilés tatoués bronzés. On étale sa serviette, on replie le bord pour se faire un oreiller, on s’enduit d’huile autobronzante et on se couche sur le dos, bras le long du corps. On descend seulement pour remplir son brumisateur.

Une fille raconte en riant que l’autre jour, à l’heure de la fermeture, elle a refusé de sortir du bassin et lancé au maître-nageur qu’il n’avait qu’à venir la chercher. Le maître-nageur a plongé et l’a cueillie comme une brindille, dans son t-shirt mouillé qui moulait ses abdos, il était sexy.

Retour au bassin. Les pieds dans l’eau, un chapeau de paille sur la tête, une baigneuse se met à parler au maître-nageur qui, coincé sur sa chaise haute, ne peut y échapper. Rien ne va, la femme de ménage, le psychiatre, les copines, ses enfants, tout le monde l’arnaque, tout n’est que combine. Pire, il lui est impossible de faire la lessive parce que la porte de la buanderie de l’immeuble est toujours fermée. Il faudrait faire comme en France ou en Italie, dit-elle, où chacun a sa machine.

«Salut! Tu veux jouer avec moi? On fait une bombe?» Une jeune fille

Une fille de 10 ou 11 ans descend lentement l’échelle, l’eau est un peu froide, alors elle y va par paliers. Elle hésite à mettre la tête sous l’eau, elle n’a pas son masque et son tuba, c’est interdit. Elle disparaît et émerge à l’autre bout du bassin, entre les pieds de la femme au chapeau de paille, elle s’excuse, la femme lui sourit. Elle replonge tel un dauphin, s’aventure dans les profondeurs les yeux fermés et quand elle remonte, elle regarde en direction du soleil, ses rayons comme des barrettes d’or qui lui tendent les bras. Puis elle retourne à l’échelle où un jeune garçon lui demande: «Salut! Tu veux jouer avec moi? On fait une bombe?» Ils se prennent par la main, sautent, et leurs éclaboussures débarrassent la piscine de tous ses vieux maux.

