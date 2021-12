Pause d’alcool en janvier – Le vigneron Alexandre Fischer soutient Dry January Le vigneron de Yens, élu Vaudois de l’année 2020 par les lecteurs de «24 heures», fait partie des soutiens du mouvement. Il s’explique. Sébastien Galliker

Vaudois de l’année 2020, le vigneron Alexandre Fischer soutient l’opération Dry January. VANESSA CARDOSO

«Faire réfléchir le public au rapport à l’alcool.» Tel est l’objectif du Dry January, dont la seconde édition sera lancée le 1er janvier. Soutenue par l’OFSP et représentée dans notre région par le Groupement romand d’étude des addictions et la Croix-Bleue, l’idée venue d’Angleterre avait suscité la controverse lors de sa première édition, début 2021.

«Quelque 4 millions de personnes ont participé à la campagne en janvier 2020 et parmi elles 71% ont déclaré dormir mieux et 58% avaient perdu du poids.» Organisation du Dry January

Cela n’avait pas empêché l’idée d’un mois de janvier sans alcool de connaître un certain succès. Au niveau international, «quelque 4 millions de personnes ont participé à la campagne en janvier 2020 et parmi elles 71% ont déclaré dormir mieux et 58% avaient perdu du poids», ont annoncé les organisateurs, mardi à Lausanne. D’après un sondage mené en Suisse, la participation pourrait avoir atteint 15% de la population. Plusieurs centaines de personnes ont également téléchargé l’application Try Dry ou se sont inscrites à la newsletter.