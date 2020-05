Portrait de Michel Cruchon – Le vigneron amoureux de la nature travaille en équipe Associé à son frère Raoul au domaine reconnu d’Échichens, ce passionné de foot est devenu président de Suisse Grêle. David Moginier

Michel Cruchon dans un des ses vignes d’Echichens. Vanessa Cardoso

Il y a un bonheur à travailler sa terre chez Michel Cruchon, un bonheur à résider depuis toujours à Echichens où prospère le domaine familial, une simplicité à accueillir les choses et la vie simplement, comme le ferait un sage oriental. Le sourire se dessine sur son visage alors qu’on échange autour de la table de la cave, cette table qui voit passer tant de monde chaque samedi matin où la famille Cruchon fait déguster ses crus reconnus loin à la ronde. Le clan est soudé autour d’Henri, le patriarche qui a fondé la cave après avoir quitté son frère, au domaine voisin du Signal. Il y a Raoul, son frère cadet et associé, Lisa et Anne, leurs épouses, Catherine, sa nièce, bientôt Yaëlle et peut-être Laura, ses filles intéressées à la reprise.