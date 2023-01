Portrait de Philippe Bovet – Le vigneron skieur est féru de hors-piste Parti de zéro il y a vingt ans, l’encaveur de Givrins multiplie les essais et les réussites. Cécile Collet

Philippe Bovet élève une partie de ses rouges en barriques bourguignonnes. PATRICK MARTIN/24 HEURES

La première surprise intervient en tout début d’entretien. Alors qu’on le questionne sur sa date et son lieu de naissance, le vigneron qui vit et travaille dans la ferme familiale de Givrins répond: «J’aurais pu être Tchadien!» La neige recouvre les champs autour du village et la nouvelle nous sonne un peu. Du lard ou du cochon? Il ne faut pas se fier au regard rieur et facétieux de Philippe Bovet: la plupart du temps, il dit vrai.