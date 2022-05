Rénovation d’un cinq-étoiles – Le Villars Palace retrouve enfin son lustre d’antan Le «Paquebot des Alpes» a été entièrement réhabilité. Il rouvre au public le week-end du 25 et 26 juin. Christophe Boillat

La façade, classée comme une grande partie de l’hôtel construit entre 1912 et 1913, a été entièrement réhabilitée. © Villars Alpine Resort

Le Villars-Palace, 5 étoiles emblématique et en partie classé, rouvre enfin dans le cadre d’un week-end villageois. «Notre but est de rendre accessible l’établissement entièrement rénové à la population, aux personnes de passage, explique Jérôme de Meyer. Nous voulons célébrer avec eux cette grande réouverture. Que les habitants de la commune soient heureux et fiers de le retrouver. Ce sont nos premiers ambassadeurs.»